Patrimoine Online : Le rôle de conseiller prend tout son sens en 2023

Retrouvez nos experts et professionnels pour une table ronde sur l’ajustement du conseil financier en 2023. Inscription gratuite et participation à distance possible le 29 juin prochain.









Les conseillers en gestion de patrimoine sortent la tête de l’eau. Face à la tendance baissière généralisée, certaines classes d’actifs commencent à se démarquer après une année 2022 pleine de doutes. Actifs obligataires, produits structurés, actions, immobilier, mais aussi non-côté, les professionnels présents sur le plateau vous font part de leurs espoirs et leurs craintes pour chacune d’entre elles. Ne manquez pas la table-ronde sur le sujet : Comment les CGP ajustent-ils leur conseil financier en 2023 ? – en vous inscrivant gratuitement à l’évènement organisé par l’Agefi que vous pouvez suivre à distance. Ça se passe sur Patrimoine Online jeudi 29 juin, inscription ici : https://patrimoine-online.evenements.agefi.fr/registration/63528d02ad72a11f525784a4



