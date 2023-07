Nicolas Boucquey devient directeur général de Gan Prévoyance

Le conseil d’administration de Gan Prévoyance a annoncé la nomination de Nicolas Boucquey en tant que directeur général. Le nouveau patron a pris ses fonctions le 1er juillet dernier et succède à Laurence Bauduin qui occupait ce poste depuis quatre ans.

Diplômé d’un master en management de projet de l’IAE de Lille et de l’Université du Canada, ainsi que d’un MBA management entreprise d’assurance de l’Enass, Nicolas Boucquey débute sa carrière dans le secteur du conseil. En 2006, il rejoint le groupe Groupama en tant que responsable des opérations santé et prévoyance de Gan Assurances. Il évolue ensuite au sein de Groupama Gan Vie en qualité de responsable des opérations santé puis directeur prévoyance et santé individuelle. En 2019, il prend le poste de secrétaire général de Gan Prévoyance et devient deux ans plus tard directeur général adjoint.