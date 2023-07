Nalo renforce son équipe d’investissement

La plateforme de conseil et d’investissement en ligne Nalo a annoncé l’arrivée de deux nouvelles recrues dans son équipe d’investissement.

Matthieu Merville, 30 ans, rejoint la société en tant qu’analyste quantitatif. Il occupait déjà ce poste au chez Quant Research Group, qu’il quitte pour Nalo, et est passé auparavant chez BNP Paribas Asset Management. Dans un communiqué, Nalo indique que ses missions seront de développer de « nouveaux algorithmes de construction de portefeuilles, de notation et de sélection des fonds sur des critères financiers et extra-financiers et d’optimisation des décisions de gestion ». Matthieu Merville est diplômé du cursus ingénieur de Centrale Supélec en 2017 et titulaire du Master of Science Financial Mathematics de la University College of London.

En provenance de Deloitte Luxembourg où il était manager au sein d’une équipe d’analyse quantitative et gestion des risques financiers pour les fonds d’investissement, Jacques Netzer, 29 ans, intègre Nalo au poste de Senior Quantitative Developer. Il y sera «responsable de la refonte et de l’intégration des algorithmes» dans le but d’opérer une «une montée en puissance de l’offre, tant sur le volet de la stratégie d’investissement que sur le volet de l’attribution de performance», indique la plateforme dans son communiqué. Jacques Netzer est diplômé du cursus ingénieur de l’Ensimag en 2017 et titulaire du Master of Science Mathematics and Finance de l’Imperial College de Londres,