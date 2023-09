Le secteur du crowdfunding met à jour ses indicateurs

L’association professionnelle FPF (pour Financement participatif France) a publié mercredi 20 septembre la nouvelle mouture de sa grille d’indicateurs que ses plateformes adhérentes doivent publier sur leur site internet.

A lire aussi:

Ses indicateurs de performance ont pour but de donner une bonne vision de l’activité des acteurs en temps réel. Ils retracent notamment les montants collectés, le nombre de projets lancés, ceux remboursés et ceux en retard. C’est dans cette dernière catégorie qu’une mise à jour a été effectuée.

Jusque-là, les acteurs devaient renseigner distinctement les projets en retard de remboursement de moins de six mois (souvent contractuels) et ceux de plus de six mois (contractuels ou non). Problème : cette sous-catégorie comprenait également les projets en procédure collective, sans en faire le distinguo. Désormais, les projets en procédures collective ou judiciaire feront l’objet d’une catégorie à part entière.

A lire aussi:

FPF a également clarifié certaines définitions, comme celle de «retard», «comptabilisé dès le premier jour de retard par rapport au contrat initial signé par le financeur, qu’il y ait ou non une prorogation prévue au contrat, un rééchelonnement de la dette validé par les investisseurs, etc», indique l’association dans son communiqué. Elle prévoit que cette précision entraine une hausse des taux de retard à moins de six mois sur les plateformes, «sans que cela ne signifie qu’il y ait un risque de non-remboursement du projet.»

Les plateformes ont six mois pour s’adapter à cette nouvelle version.