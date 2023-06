Le groupe Opalhe propose de voir l’avenir en vert

Le groupe Opalhe part à l’assaut des conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Lancé par cinq professionnels du secteur de la finance et de l’assurance, le groupe présente sa plateforme digitale de solutions patrimoniales. Elles seront principalement destinées aux professionnels du patrimoine (CGP, banques privées, family office et CIF) et aux institutionnels. La plateforme proposera un espace en ligne complet de gestion des informations des clients, ainsi que des solutions financières adaptées à leurs profils.

Le groupe Opalhe compte se démarquer par son approche responsable et durable en mettant à la disposition de ses partenaires une gamme de solutions patrimoniales adaptées et des services et conseils personnalisés comme l’outil «ESG Manager». Il permet notamment d’éditer les questionnaires ESG, l’allocation financière correspondante et donne accès à des analyses de marché et des rapports liés à ces questions. «Nous traitons quotidiennement 1,4 millions de données de plus de 60.000 entreprises. (…) En quelques clics, vous accédez aux informations ESG des fonds et des portefeuilles que vous gérez, et vous pourrez ainsi fournir une note ESG fiable à vos clients. Cette note, et les rapports clients associés qui sont générés, vous permettront d’être ainsi en conformité avec les nouvelles règlementations européennes, tout simplement. Suite à plusieurs demandes, nous développons actuellement une API et des widgets, qui permettront d’intégrer également ESG Manager aux outils de pilotage des grandes structures», précise Simon Gout, président de Opalhe Digital.

Aucune commission perçue par la plateforme

Les services proposés sur la plateforme sont accessibles sur abonnement via trois offres : «ESG Manager», «Opalhe Premium» et «Opalhe Expert». Les tarifs varient entre 99 par mois à 199 euros par mois. Grâce à ce système d’abonnement, la plateforme s’engage à ne prendre aucune commission sur la vente de produits des professionnels.

Développement de l’immobilier

Le groupe va désormais poursuivre son développement en diversifiant et complétant sa gamme de solutions, notamment dans le secteur de l’immobilier, mais aussi en créant de nouveaux outils et en développant des partenariats en France et en Europe. Le groupe Opalhe n’hésite pas à afficher ses ambitions et compte devenir une référence en Europe.