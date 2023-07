Le Conseil supérieur du notariat opposé à une nouvelle vague de créations d’offices

Liberté d’installation des notaires, suite et… non fin. Alors que la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques libéralisait le marché, en facilitant l’ouverture d’offices notariaux, l’Autorité de la concurrence a dressé un bilan d’étape de cette libéralisation. L’autorité administrative s’est ainsi félicitée du fait que les objectifs de nomination fixés soient presque atteints, ce qui témoigne du dynamisme et de la bonne santé de la profession notariale.

À ce titre, l’Autorité de la concurrence a recommandé, dans un avis rendu le 7 juillet 2023, l’installation de 600 nouveaux notaires, répartis entre 168 zones d’installation libre (sur un total de 293 zones).

Réagissant dans la foulée, le Conseil supérieur du notariat (CSN) a affirmé ne pas partager les conclusions de l’Autorité de la concurrence, estimant la proposition chiffrée « trop élevée ». Cela ne coïncide pas du tout avec le tableau que nous avons dressé de la profession ni avec les perspectives économiques », a ainsi déclaré Sophie Sabot-Barcet, présidente du CSN. La notaire fait notamment allusion à la crise du marché de l’immobilier, qui représente 57% des produits des notaires, une proportion qui monte à 65% pour les offices créés depuis 2017.

Pour rappel, la France compte au 31 décembre 2022 17.315 notaires, répartis entre 11.808 notaires libéraux et 5487 notaires salariés.