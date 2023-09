Karbonalpha automatise les tâches de conformité pour les CGP

Karbonalpha veut redonner du pouvoir aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) indépendants. La plateforme de gestion privée, sur le marché depuis moins d’un an, a pour ambition de donner les outils nécessaires aux professionnels pour se lancer sur le marché dès leur inscription au registre unique validée. «Un CGP qui quitte un réseau bancaire pour se lancer seul sur le marché va avoir besoin de douze à dix-huit mois pour être administrativement et techniquement prêt, autonomeet doté d’un réseau afin d’être opérationnel sur le marché. Avec cette plateforme, ça sera immédiat», explique Xavier Babaud-Dulac, cofondateur de Karbonalpha.

80% de gain de temps sur l’administratif

En automatisant le parcours de vente, Karbonalpha veut réduire le temps consacré par les CGP à des tâches sans valeur ajoutée. «Au lieu de passer six à huit heures sur toute la partie régulation et documents, le conseiller va pouvoir effectuer cette tâche complète en deux heures grâce à la collecte d’informations stockées, sécurisées et réutilisables automatiquement», précise Xavier Babaud-Dulac. En effet, une fois ses informations personnelles renseignées, elles sont interconnectées aux données réglementaires et aux produits. Le CGP dispose ainsi d’une vue d’ensemble de la situation de son client et peut modifier une stratégie en un clic et la perfectionner à l’infini. «Nos premiers clients nous ont confié que, grâce à la plateforme et à ses outils, ils ont préféré embaucher un CGP junior à leurs côtés plutôt qu’une personne chargée de l’administratif», affirme Xavier Babaud-Dulac. Les fondateurs estiment ainsi réduire de 80% le temps habituellement consacré à l’administratif.

En parallèle, la plateformerepose sur une technologie blockchain permettant de sécuriser les données mais aussi d’enregistrer tous les événements de la vie d’un conseiller avec son client. Ainsi, «ces données – constituant le journal des événements clients – sont codées et horodatées, devenant des preuves confidentielles, infalsifiables et immuables, grâce à l’archivage électronique (SAE), à valeur probante. Le conseiller dispose d’un traçage absolu, restituable sous forme d’une piste d’audit fiable (PAF)», argumente le cofondateur.

Côté singularité, Karbonalpha a d’ores et déjà noué des partenariats avec, entre autres, Bâloise Assurances, Wealins Luxembourg et Generali, afin d’en faire bénéficier ses utilisateurs. Le prix unique d’accès à cette plateforme est établi à 299euros par mois. Construite pour répondre «au quotidien des CGP», la plateforme continue aujourd’hui d’être développée. En effet, la start-up espère pouvoir accompagner les intermédiaires jusqu’à la souscription avant fin 2023.

Karbonalpha compte aujourd’hui les deux cofondateurs et Bpifrance au capital de l’entreprise mais n’écarte pas l’idée d’accueillir de nouveaux acteurs au sein du capital si le projet en vaut la peine.