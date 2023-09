Comment Richelieu Gestion veut séduire les CGPI

A peine arrivé et déjà à l’œuvre. Il est peu courant qu’un nouveau dirigeant présente une feuille de route aussi claire peu de temps après sa prise de poste.

Lorenzo Gazzoletti a pris la direction générale de Richelieu Gestion en juin dernier. La semaine dernière, il livrait ses plans à L’Agefi Asset Management. Dans sa besace, le segment des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), segment délaissé par sa société pendant plusieurs années…Et qu’il entend bien reconquérir. Une de ses armes : une offre de gestion sous mandat de produits structurés. Une classe d’actifs de plus en plus concurrentielle sur le segment des intermédiaires. L’Agefi Patrimoine a donc demandé à Lorenzo Gazzoletti des précisions.

Pourquoi miser sur les produits structurés pour attirer les CGPI ?

Leur poids dans les allocations des conseillers a considérablement augmenté ces dernières années. Pour autant, nous identifions plusieurs points sur lesquels l’offre peut être améliorée. Aujourd’hui, le marché est principalement animé en fonction des calendriers de lancements et de rappels des produits. Ces flux sont difficiles à maitriser pour les CGP, qui se retrouvent souvent à en accumuler plusieurs, au risque de trop s’exposer à des sous-jacents similaires.

Avec notre offre de gestion sous mandat dédiés aux produits structurés, nous voulons appliquer à cette classe d’actifs ce qui se fait de mieux en matière de gestion collective, notamment la diversification de portefeuille.

Si le poids des produits structurés s’est renforcé dans les allocations c’est bien que l’offre s’est développée en parallèle. Ne craignez-vous pas d’être un énième distributeur en la matière ?

Non car les distributeurs actuels sont souvent des anciens « structureurs », qui ne proposent qu’un produit à la fois, pas des mandats. De plus, le monde de l’asset management est fait de spécialistes des actions et obligations. Peu sont spécialisés sur les produits structurés et encore moins ont une équipe dédiée en interne, comme nous.

Richelieu Gestion a été assez peu présent sur le marché des CGP ces dernières années…Pourquoi y retourner ?

Effectivement, cette absence était essentiellement dûe aux changements de gouvernance que le groupe a connu depuis 2008. Nous avons tout de même des partenaires CGPI historiques. Ils représentent environ 70% de la gestion collective et 30% de la gestion sous mandat. Avec nos offres de gestion sous mandat dédiée, nous aurons toutes les armes pour se placer au cœur de leurs portefeuilles. D’autant que nous travaillons déjà sur une innovation qui permettrait de déployer les investissements sur plusieurs produits structurés en même temps, pour une diversification encore plus importante.

Prévoyez-vous d’être offensif sur les frais et commissions pour rattraper votre retard ?

Pas particulièrement. Pour être agressif sur les frais, il faut faire du volume. Ce n’est pas notre cas. Nous restons un acteur à taille modeste, qui gère 1 milliard d’euros d’actifs sous gestion. Notre approche c’est le sur-mesure, la personnalisation, pas la massification. De plus, le secteur des produits structurés est très peu margé, à l’inverse total de ce que l’on peut observer sur le private equity. Il y a donc un équilibre à trouver car de toute façon, le marché est tellement compétitif que si nos prix et commissions sont hors des clous, personne ne travaillera avec nous.