CNCEF Crédit élit un nouveau président

Changement à la tête d’une association professionnelle. Côme Robet, courtier et agent immobilier fondateur du Prêt Unique et du Bien Unique, a été élu président de CNCEF Crédit. L’information a été rendue publique ce mardi 5 septembre 2023. Il succède à Christelle Molin-Mabille, qui devient déléguée Générale de CNCEF Crédit et déléguée générale adjointe du groupe CNCEF.

A lire aussi:

Administrateur de l’association depuis trois ans, Côme Robet entend inscrire son mandat dans la continuité des orientations impulsées sous la présidence de Christelle Molin-Mabille. «Dans cette période de crise, il est nécessaire de porter un regard global sur le logement. De l’achat à la rénovation énergétique, les conditions d’accès au financement des projets doivent être lisibles pour les épargnants. Les courtiers ne doivent pas être une variable d’ajustement, c’est pourquoi nous souhaitons engager avec les établissements bancaires un dialogue constructif pour conjuguer la nécessité de réguler leurs flux avec le respect du mandat de courtage et la possibilité d’exercer», a-t-il ainsi affirmé. L’accent sera également mis sur la valorisation des relations entre les courtiers indépendants au travers d'échanges de bonnes pratiques, annonce l’association professionnelle.