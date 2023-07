Aurélie Lathière est élue présidente adjointe d’Agéa

La Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance (Agéa) a nommé Aurélie Lathière au comité directeur en qualité de présidente adjointe. La nouvelle recrue supervisera les affaires sociales. Elle se retrouve ainsi aux côtés de Pascal Chapelon, président d’Agéa, mais aussi Christophe Caille, Benjamin Proux et Jean-Charles Pied, tous trois présidents adjoints.

Sa mission consistera à valoriser le capital humain des agences et à améliorer la qualité de vie au travail en attirant de nouveaux talents et en modernisant le management. Elle devra également négocier avec les syndicats représentant les collaborateurs d’agences, notamment sur les sujets de formations et des revalorisations salariales. «Cet engagement syndical est très important, tant notre profession est spécifique», déclare Aurélie Lathière.

Diplômée d’une licence de l’encadrement dans la grande distribution, Aurélie Lathière devient commerciale pour Xeros, puis directrice d’agence dans un groupe mutualiste d’assurance. En 2011, elle découvre le métier d’agent général et rejoint Gan. Elle est alors basée à Limoges. La même année, Aurélie Lathière s’engage au Snagan, le syndicat des agents généraux du Gan, pour notamment s’impliquer dans l’accompagnement des nouveaux agents à l’entrée dans la profession. Elle en devient vice-présidente de 2016 à 2022.