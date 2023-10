S’affranchir des obligations LCB-FT s’assimile à une concurrence déloyale

Le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires. Il en résulte que le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale.

C’est ce qu’a statué la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation dans une décision (Pourvoi n° 21-21.995) rendue le 27 septembre 2023.

Le litige en question concerne deux sociétés (Creacard et MF Tel) de distribution de programmes de paiements prépayés.