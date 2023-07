Pacte Dutreil, la location équipée désormais éligible

En matière de pacte Dutreil, la jurisprudence continue son œuvre d’interprétation de la loi. La Cour de cassation vient en effet de se prononcer sur la question des activités éligibles à l’exonération partielle (Cass. com., 1er juin 2023, n° 22-15.152), ouvrant des perspectives aux détenteurs de participations dans des sociétés qui se livrent à une activité de location meublée.

La nature de l’activité en question

En 2008 et 2010, un couple d’époux avait réalisé deux donations-partages des parts sociales de leurs trois sociétés au profit de leurs quatre enfants, sous le bénéfice du régime Dutreil prévu par l’article 787 B du Code général des impôts (CGI). Fin 2013, l’administration fiscale remettait en cause le bénéfice de l’exonération partielle considérant que les sociétés exerçaient une activité non éligible au pacte Dutreil, à savoir une activité de nature exclusivement civile et non une activité commerciale de marchand de biens. La Cour d’appel lui a donné raison, écartant la qualification d’activité de marchand de biens et la nature commerciale de l’activité (indépendamment de celle de marchand de biens) ou la nature mixte susceptible d’autoriser l’exonération partielle (CA Paris, 21 février 2022). En cassation, les donataires défendaient le caractère commercial de l’activité des sociétés, estimant « qu’exerce une activité commerciale la société qui donne en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ».

La qualification retenue

La Cour de cassation a validé la position des contribuables, en jugeant qu’il résulte de l’article 35 du CGI que « constitue une activité commerciale l’activité de loueur d'établissement commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ». La haute juridiction reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « comme elle y était invitée, si, à la date des donations-partages, la société (…) n’exerçait pas l’activité commerciale de loueur d'établissement commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation, susceptible de rendre la transmission des parts de cette société éligible au régime de faveur de l’article 787 B du même code ».

En qualifiant l’activité de location équipée d’activité commerciale, la Cour de cassation prend le contre-pied de la doctrine administrative qui a expressément exclu cette activité du régime de faveur (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, §15). « L’arrêt offre des perspectives nouvelles aux contribuables associés ou actionnaires de sociétés qui pratiquent la location meublée. Toutefois, il faut prendre cette ouverture du dispositif Dutreil avec prudence, estime Florent Ruault, avocat fiscaliste. En effet, on devrait savoir prochainement si cette ouverture est généralisée ou non car, selon nos informations, le Conseil d’Etat est saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre les commentaires administratifs qui considèrent que la location meublée n’est pas éligible au Dutreil. La réaction du législateur est également attendue, alors qu’un député a demandé au gouvernement de rendre éligible au dispositif Dutreil l’activité de location meublée à l’année, pour favoriser l’offre de locations de longue durée (question n° 8362, JOAN 30 mai 2023, p. 4784). »