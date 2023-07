Les députés adoptent le projet de loi relatif au partage de la valeur

Le 29 juin dernier, les députés de l’Assemblée nationale ont adopté en première lecture le projet de loi relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. Le texte a reçu 112 voix pour, 27 contre, et huit abstentions.

Ce dernier transpose l’accord national interprofessionnel signé un peu plus tôt cette année – entre le Medef, la CPME, l’U2P, la CFDT, FO, la CFE-CGC et la CFTC – et qui oblige, à partir du 1ᵉʳ janvier 2025, les entreprises de 11 à 49 salariés à mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur dès lors qu’elles sont profitables (bénéfice net fiscal d’au moins 1% de leur chiffre d’affaires pendant trois années consécutives). Juridiquement, le mécanisme, actuellement applicable pour les entreprises de plus de 50 salariés, pourrait prendre la forme d’accord de participation ou d’intéressement, d’un plan d’épargne salariale ou encore d’une prime de partage de la valeur (PPV).

A lire aussi:

Le projet prévoit par ailleurs une nouvelle obligation de négocier sur les bénéfices exceptionnels. Cette disposition concernera les entreprises de 50 salariés et plus qui disposent d’un ou plusieurs délégués syndicaux, lorsqu’elles ouvrent une négociation sur un dispositif de participation ou d’intéressement.