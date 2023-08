Le recours des fondateurs d’H2O AM rejeté par le Conseil d’Etat

Les fondateurs d’H20 vont devoir passer à la caisse. Réuni le lundi 7 août 2023, le Conseil d’Etat a rejeté, dans une décision consultée par L’Agefi, les recours déposés par Bruno Crastes et Vincent Chailley, cofondateurs de la société de gestion H20 AM. Ces derniers contestaient les amendes prononcées - soit 15 millions d’euros, assortie d’une interdiction d’exercer pendant cinq ans pour le premier, et 3 millions d’euros, assortie d’un blâme pour le second) par la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en janvier dernier.

En plus de l’annulation de la sanction, les deux dirigeants ont sollicité sans succès la transmission devant le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), relative à la conformité des articles 621-9 et 621-15 du Code monétaire et financier avec les droits et les libertés garantis par la Constitution. Les requérants soutenaient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissaient les principes de légalité des délits et des peines, de responsabilité personnelle, de prévisibilité de la loi répressive et de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère.



Conformité avec la Constitution

Sur le grief ayant trait au respect de la légalité des peines, le Conseil d’Etat affirme que les exigences qui découlent de ce principe, lorsqu’elles sont appliquées à des sanctions qui n’ont pas le caractère de sanctions pénales, se trouvent satisfaites par la référence aux obligations auxquelles une personne est soumise en raison de l’activité qu’elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient, de l’institution dont elle relève ou de la qualité qu’elle revêt.

A lire aussi:

Le Conseil d’Etat rappelle que l’article L. 621-9 du Code monétaire et financier prévoit que l’AMF veille au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes les entités ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte. Une situation qui vaut également «lorsque les activités sont établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009». Et le Conseil d’Etat d’assener que «ces dispositions définissent ainsi en des termes suffisamment clairs et précis les obligations auxquelles se trouvent soumises ces sociétés de gestion, mais également les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte qui sont, à ce titre, chargées de faire respecter les obligations ainsi fixées »

Absence du caractère sérieux

Sur la circonstance, invoquée par les requérants, selon laquelle la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers n’avait jamais, avant la décision du 30 décembre 2022 qu’ils contestent, sanctionné les dirigeants d’une société de gestion étrangère sur le fondement des articles L. 621-9 et L. 621-15 du Code monétaire et financier, la plus haute juridiction administrative écarte pareillement l’argument. Elle estime que ce point n’est pas de nature à démontrer la méconnaissance par ces dispositions des principes de prévisibilité de la loi répressive.

A lire aussi:

Enfin, la possibilité d’infliger une sanction au titre des obligations auxquelles sont personnellement soumis les dirigeants ou les gérants des sociétés de gestion (article L. 621-15 du Code monétaire et financier, ne méconnait pas le principe de responsabilité personnelle, a estimé l’institution.