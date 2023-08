L’Autorité des marchés financiers prépare la transition vers le règlement MiCa

Clarifier les règles du jeu. Tel est l’objectif de la dernière note de l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui fait évoluer sa doctrine relative au régime des prestataires de services sur actifs numériques. Publiée le 10 aout 2023, la note, qui prend la forme d’une modification du règlement intérieur du régulateur, a pour objectif de se conformer aux nouvelles exigences, européennes, contenues dans le règlement Mica, et également nationales, avec la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture, votée par le Parlement en mars 2023.

Précisions sur la notion d’enregistrement renforcé

Dans les faits, le régulateur modifie son règlement intérieur, en y ajoutant un nouvel article (721-1-2) qui précise les contours du régime de l’enregistrement renforcé auxquels seront soumis les PSAN à compter de janvier 2024. Dans le détail, pour obtenir cet enregistrement renforcé, les PSAN devront justifier d’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat, d’un dispositif de gestion des conflits d’intérêts. Ils devront en outre présenter à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses. Ils auront interdiction d’utiliser leurs actifs sans leur consentement préalable. Enfin, des dispositions spécifiques devront être appliquées pour garantir la conservation ces actifs (à travers notamment une ségrégation des actifs clients vs actifs propres)

Les modifications du règlement général de l’AMF seront applicables à compter du 1ᵉʳ janvier 2024, précise le régulateur.