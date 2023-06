L’ AMF met en garde contre une offre frauduleuse d’investissement en Forex / cryptoactifs

Alerte fraude. Par le biais d’un communiqué paru ce vendredi 23 juin 2023, l’Autorité des marchés financiers (AMF) appelle le public à la plus grande vigilance à l’égard de l’offre de trading automatisé proposée par Immediate Connect et relayée sur internet par des publicités usurpant le nom de personnalités et de sites d’information connus.

D’après les témoignages recueillis par la plateforme AMF Epargne Info Service, les épargnants ont découvert l’offre de trading automatisé par le biais d’un article sur internet présenté comme une publication d’un grand quotidien national, rendant compte d’une prétendue interview d’un célèbre animateur de télévision dans une émission, vantant les mérites de ce service. Cette plateforme serait « la solution idéale pour ceux qui veulent s’enrichir rapidement », il y serait facile de « gagner un million en 12-15 semaines. »

Après avoir renseigné leurs coordonnées sur un formulaire de contact en ligne, les épargnants intéressés ont été contactés par un soi-disant conseiller financier qui les a incités à s’inscrire sur une plateforme de trading non autorisée pour investir sur le marché des devises (Forex), ou dans des crypto-actifs tels que le bitcoin.

L’AMF, qui a engagé des actions pour faire cesser cette promotion, rappelle que seuls les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) enregistrés auprès de l’AMF sont autorisés à proposer l’achat-vente, la conservation ou une plateforme de négociation de crypto-actifs auprès du public français, via des communications promotionnelles.