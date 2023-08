L’Autorité bancaire européenne satisfaite de la coopération entre les instances en matière de lutte contre la criminalité financière

Bilan satisfaisant. A l’occasion de la publication du troisième rapport sur le fonctionnement des collèges de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), l’Autorité bancaire européenne (EBA) a salué les «mesures importantes» prises par les autorités compétentes nationales pour lutter contre la criminalité financière.

Rendu public le 10 aout 2023, le rapport met en avant l’amélioration du fonctionnement des collèges de LCB-FT (qui sont des structures permanentes qui permettent de renforcer la coopération entre les différents superviseurs impliqués dans la surveillance des établissements transfrontaliers). Au 31 décembre 2022, les autorités compétentes ont rapporté à l’EBA la mise en place de 229 collèges opérationnels.

Plus que le nombre de collèges opérationnels, le rapport du superviseur européen fait état d’une amélioration de l’efficacité des collèges, ce qui a conduit à une meilleure coopération entre les instances nationales. «En conséquence, les autorités de contrôle ont eu accès à des informations plus pertinentes susceptibles d'éclairer en temps opportun leur approche de la surveillance des établissements opérant sur une base transfrontalière. Dans certains collèges, les membres ont pris des mesures pour identifier les problèmes communs et les résoudre de manière coordonnée», se félicite l’EBA.

Axes d’amélioration

Toutefois, souligne le rapport, les collèges LCB/FT n’ont pas encore atteint leur pleine maturité. Cinquante d’entre eux n’ont pas encore tenu leur première réunion, tandis que dans certains collèges, le partage d’informations pertinentes demeure insuffisant. Enfin, l’intégration des autorités des pays tiers demeure un défi et seules quelques-unes d’entre elles ont pu participer aux réunions du collège, conclut l’étude.