La répression des fraudes sévit contre des influenceurs

L’étau se resserre autour des influenceurs. Alors que la proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives sur les réseaux sociaux vient d’être adoptée au Parlement, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a sanctionné ce vendredi 2 juin six influenceurs pour des manquements à la législation en vigueur.

Dans le détail, la répression des fraudes a prononcé des injonctions de cesser des pratiques commerciales trompeuses à l’égard d’Illan Castronovo, Antony Mateo, Capucine Anav. Elle a en outre enjoint les influenceurs Gaetan Debled, Léa Monchicourt et Simon Castaldi de mentionner dans leur communication les partenariats commerciaux qu’ils ont conclu avec des sociétés pour lesquelles ils effectuent la promotion des biens et de ses services.

Ces sanctions interviennent alors que la DGCCRF a intensifié ses contrôles au cours du premier trimestre de l’année à l’encontre des influenceurs.