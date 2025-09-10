La finance est à la recherche de profils toujours plus techniques

Après deux années de ralentissement généralisé, le marché de l’emploi des cadres devrait se stabiliser en 2026, souligne l’étude de rémunérations du cabinet de recrutement et d’intérim PageGroup, dévoilée le 10 septembre. Du côté de la finance d’entreprise, «on observe une accalmie avec une baisse de 5% des volumes d’offres », note Laurent Blanchard, directeur général de PageGroup France, «cependant, les entreprises continuent à vouloir recruter des profils très spécifiques dans une stratégie de recherche d’économies et de productivité. C’est par exemple le cas du poste de contrôleur de gestion dans le secteur de l’industrie ».

Les salaires dans la finance ont augmenté en moyenne de +3,4% en 2025, selon le cabinet Expectra.

Ainsi, parmi les profils très recherchés dans le secteur figure celui du gestionnaire de paie, métier qui est à cheval entre les RH et la finance. « Cela peut sembler basique mais c’est un profil qui est très technique en France et il existe une vraie pénurie structurelle », avance le directeur général de PageGroup France.

Le cabinet souligne également la pénurie de comptables généraux, « ce qui n’est pas nouveau », mais ne dénote pas de tension particulière sur la fonction trésorerie.

Toujours selon PageGroup, le top 3 des profils les plus recherchés du secteur sont ceux de contrôleur financier, contrôleur de gestion et celui de comptable général. Ainsi, si, d’après le baromètre des salaires cadres 2025/2026 d’Expectra, les salaires dans la finance ont augmenté en moyenne de +3,4% en 2025, celui du métier de contrôleur de gestion a connu la plus forte évolution de salaire du secteur, avec une augmentation de +8,1% et un salaire médian de 43.560 euros.

Soft skills et technicité

L’automatisation des processus comptables (IA, ERP avancés, outils de business intelligence) transforme en profondeur les métiers : les missions se recentrent sur l’analyse, le pilotage et le conseil. Désormais, les profils financiers les plus recherchés sont ceux qui allient de solides compétences techniques en comptabilité et en finance avec des aptitudes managériales confirmées, estiment les auteurs du baromètre d’Expectra. Une tendance confirmée par les consultants de chez Michael Page Finance et Comptabilité. « Les compétences techniques restent incontournables en finance et en comptabilité, mais ce sont désormais les ‘softs skills’ et la maîtrise des outils nouvelles technologies (IA, data, ..) qui font la différence », résume Mikaël Deiller, directeur exécutif Michael Page finance et comptabilité.

En résumé, « il s’agit de cadres qui ont réussi à implémenter des outils de data ou non, comme par exemple des logiciels de SIRH, avec une dimension de management de projet, qui ont appris à discuter avec les équipes», conclut Laurent Blanchard.