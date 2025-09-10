Inditex déjoue les craintes sur l’effet des droits de douane et du dollar

Inditex, propriétaire de Zara, a annoncé mercredi un meilleur début de ventes d’automne, un signe encourageant alors que le plus grand détaillant mondial de fast fashion coté en bourse est aux prises avec l’impact d’un dollar faible et des droits de douane américains sur les dépenses de consommation.

Du 1er août au 8 septembre, les ventes ont progressé de 9 % à taux de change constants par rapport à l’année précédente, s’inscrivant en hausse par rapport aux 5,1 % du premier semestre. L’action Inditex, en baisse depuis le début de l’année, gagne 7 % mercredi en milieu de matinée.

Le début du troisième trimestre a été positif après que les ventes du deuxième trimestre clos le 31 juillet se soient élevées à 10,08 milliards d’euros (11,81 milliards de dollars), en dessous des 10,26 milliards d’euros attendus par les analystes, selon une estimation de LSEG.

La faiblesse du dollar américain est en partie responsable de cette situation, Inditex ayant annoncé que les fluctuations monétaires entraîneraient une baisse des ventes de 4 % en 2025, soit plus que les 3 % initialement prévus. Un dollar plus faible signifie que les ventes aux États-Unis – deuxième marché d’Inditex en termes de chiffre d’affaires après l’Espagne – sont moins importantes en euros.

« Même sans l’impact des devises, la croissance des ventes a été légèrement inférieure à ce que nous attendions », a déclaré Sara Herrando Deprit, analyste chez Kutxabank Investment. Cependant, a-t-elle ajouté, « la deuxième moitié de l’année est la plus importante pour Inditex, c’est donc un bon signe que la croissance des ventes commence à être un peu plus forte ».

Le directeur général Oscar Garcia Maceiras a déclaré que la performance du premier semestre était solide dans un « environnement de marché complexe ». La croissance des ventes s’améliore au cours de l’année, a déclaré Garcia Maceiras aux analystes lors d’un appel, ajoutant que les résultats « démontrent la force du modèle ».

Consommation incertaine

De son côté, le rival irlandais Primark a déclaré mercredi qu’il s’attend à ce que l’environnement de consommation reste incertain, soulignant le défi pour les détaillants de vêtements de convaincre les acheteurs de dépenser. Malgré l’impact des devises, Inditex a maintenu sa marge brute pour le premier semestre à 58,3% - le même niveau que l’année dernière - sur un bénéfice brut de 10,7 milliards d’euros. « Une marge brute largement inchangée souligne la capacité du groupe à traverser une saison printemps/été difficile à travers l’Europe », ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

Le président américain Donald Trump a augmenté les droits de douane sur les importations en provenance d’un certain nombre de partenaires commerciaux majeurs, poussant de nombreux détaillants de vêtements et de baskets qui s’approvisionnent auprès d’usines en Asie à augmenter les prix américains pour tenter de compenser les coûts plus élevés.

Les actions d’Inditex ont baissé depuis le début de l’année, les investisseurs s’adaptant à un ralentissement après quatre années de croissance annuelle des ventes à deux chiffres.

Le ralentissement de la croissance des ventes a suscité des questions sur la force de la demande pour les vêtements Zara et sur la mesure dans laquelle l’entreprise serait en mesure d’augmenter ses prix aux États-Unis pour protéger ses marges.

L’entreprise espagnole, qui possède également les marques de détail Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius et Oysho, a régulièrement gagné des parts sur le marché mondial de l’habillement depuis la pandémie de Covid, selon les estimations d’Euromonitor, tandis que son rival suédois H&M a eu du mal à se développer. Le succès d’Inditex est en grande partie dû à sa chaîne d’approvisionnement qui lui permet d’apporter rapidement de nouveaux vêtements tendance dans les magasins, affirment les investisseurs, et l’entreprise investit 1,8 milliard d’euros dans sa logistique sur la période 2024 et 2025. Inditex a également annoncé un investissement dans Theker Robotics, une société d’automatisation logistique basée sur l’IA, sans divulguer le montant.

(avec Reuters)