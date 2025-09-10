Inditex déjoue les craintes sur l’effet des droits de douane et du dollar
Inditex, propriétaire de Zara, a annoncé mercredi un meilleur début de ventes d’automne, un signe encourageant alors que le plus grand détaillant mondial de fast fashion coté en bourse est aux prises avec l’impact d’un dollar faible et des droits de douane américains sur les dépenses de consommation.
Du 1er août au 8 septembre, les ventes ont progressé de 9 % à taux de change constants par rapport à l’année précédente, s’inscrivant en hausse par rapport aux 5,1 % du premier semestre. L’action Inditex, en baisse depuis le début de l’année, gagne 7 % mercredi en milieu de matinée.
Le début du troisième trimestre a été positif après que les ventes du deuxième trimestre clos le 31 juillet se soient élevées à 10,08 milliards d’euros (11,81 milliards de dollars), en dessous des 10,26 milliards d’euros attendus par les analystes, selon une estimation de LSEG.
La faiblesse du dollar américain est en partie responsable de cette situation, Inditex ayant annoncé que les fluctuations monétaires entraîneraient une baisse des ventes de 4 % en 2025, soit plus que les 3 % initialement prévus. Un dollar plus faible signifie que les ventes aux États-Unis – deuxième marché d’Inditex en termes de chiffre d’affaires après l’Espagne – sont moins importantes en euros.
« Même sans l’impact des devises, la croissance des ventes a été légèrement inférieure à ce que nous attendions », a déclaré Sara Herrando Deprit, analyste chez Kutxabank Investment. Cependant, a-t-elle ajouté, « la deuxième moitié de l’année est la plus importante pour Inditex, c’est donc un bon signe que la croissance des ventes commence à être un peu plus forte ».
Le directeur général Oscar Garcia Maceiras a déclaré que la performance du premier semestre était solide dans un « environnement de marché complexe ». La croissance des ventes s’améliore au cours de l’année, a déclaré Garcia Maceiras aux analystes lors d’un appel, ajoutant que les résultats « démontrent la force du modèle ».
A lire aussi: Inditex, propriétaire de Zara, a lancé un fonds de 50 millions d’euros
Consommation incertaine
De son côté, le rival irlandais Primark a déclaré mercredi qu’il s’attend à ce que l’environnement de consommation reste incertain, soulignant le défi pour les détaillants de vêtements de convaincre les acheteurs de dépenser. Malgré l’impact des devises, Inditex a maintenu sa marge brute pour le premier semestre à 58,3% - le même niveau que l’année dernière - sur un bénéfice brut de 10,7 milliards d’euros. « Une marge brute largement inchangée souligne la capacité du groupe à traverser une saison printemps/été difficile à travers l’Europe », ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.
Le président américain Donald Trump a augmenté les droits de douane sur les importations en provenance d’un certain nombre de partenaires commerciaux majeurs, poussant de nombreux détaillants de vêtements et de baskets qui s’approvisionnent auprès d’usines en Asie à augmenter les prix américains pour tenter de compenser les coûts plus élevés.
Les actions d’Inditex ont baissé depuis le début de l’année, les investisseurs s’adaptant à un ralentissement après quatre années de croissance annuelle des ventes à deux chiffres.
Le ralentissement de la croissance des ventes a suscité des questions sur la force de la demande pour les vêtements Zara et sur la mesure dans laquelle l’entreprise serait en mesure d’augmenter ses prix aux États-Unis pour protéger ses marges.
L’entreprise espagnole, qui possède également les marques de détail Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius et Oysho, a régulièrement gagné des parts sur le marché mondial de l’habillement depuis la pandémie de Covid, selon les estimations d’Euromonitor, tandis que son rival suédois H&M a eu du mal à se développer. Le succès d’Inditex est en grande partie dû à sa chaîne d’approvisionnement qui lui permet d’apporter rapidement de nouveaux vêtements tendance dans les magasins, affirment les investisseurs, et l’entreprise investit 1,8 milliard d’euros dans sa logistique sur la période 2024 et 2025. Inditex a également annoncé un investissement dans Theker Robotics, une société d’automatisation logistique basée sur l’IA, sans divulguer le montant.
(avec Reuters)
Plus d'articles du même thème
-
Le partage des profits des grandes entreprises se démocratise avec le tempsLes sociétés du SBF 120 ont versé 6% de leurs bénéfices 2024 au titre de la participation, de l'intéressement ou de l'abondement.
-
LGPS Central gérait 25 milliards de livres d’actifs à la fin de son dernier exerciceLe groupement britannique de fonds de pensions locaux est mandaté par huit fonds partenaires pour leur fournir gestion, supervision et responsabilité fiduciaire.
-
Oracle revoit à la hausse ses prévisions et s'envole en BourseL'éditeur de logiciels américain anticipe une croissance de 77% du chiffre d'affaires de son activité Oracle Cloud Infrastructure cette année, grâce à la demande croissante pour ses services de location de serveurs. Il a annoncé la signature de quatre contrats de plusieurs milliards de dollars au premier trimestre. Son cours de Bourse s'envolait de 40% en début de séance mercredi.
Sujets d'actualité
ETF à la Une
BNP Paribas AM se dote d’une gamme complète d’ETF actifs
- Boeing essaie de contourner la grève en cours dans ses activités de défense
- Revolut s’offre les services de l’ancien patron de la Société Générale
- Le rachat de Mediobanca menace la fusion des gestions de Generali et BPCE
- Zucman contre Mistral, la France qui perd et la France qui gagne
- La perspective d'une rotation d'actifs chez Safran satisfait les investisseurs
Contenu de nos partenaires
-
Fitch hésite à dégrader la note de la France, menacée de passer en catégorie inférieureParis - Fitch sera-t-elle vendredi la première agence de notation à faire passer la note souveraine française en catégorie inférieure? Les économistes, qui le pensaient il y a quelques jours, discernent des raisons d’en douter, mais ce ne pourrait être que partie remise. Fitch ouvre le bal des revues d’automne des agences de notation. Toutes, au vu de l'état des finances publiques françaises et de la crise politique persistante depuis la dissolution, classent la France AA- ou équivalent (qualité de dette «haute ou bonne»), avec, pour certaines comme Fitch, une «perspective négative». Ce qui préfigure une dégradation: en ce cas, la France basculerait en catégorie A (qualité «moyenne supérieure»), et devrait verser à ceux qui investissent dans sa dette une prime de risque supérieure, accroissant d’autant les remboursements de cette dette. Pour Eric Dor, directeur des études économiques à l’IESEG School of Management, une dégradation serait «logique». D’abord parce que la situation politique n’aide pas à mettre en œuvre «un plan crédible d’assainissement budgétaire», comme Fitch l’exigeait en mars. Mais aussi pour effacer «une incohérence» : 17 pays européens sont moins bien notés que la France alors qu’ils ont - à très peu d’exceptions près - des ratios de finances publiques meilleurs que les 5,8% du PIB de déficit public et 113% du PIB de dette publique enregistrés en France en 2024. Coup d’envoi Depuis mardi, la nomination rapide à Matignon de Sébastien Lecornu pour succéder à François Bayrou, tombé la veille lors du vote de confiance, ravive l’espoir d’un budget 2026 présenté en temps et heure. Lucile Bembaron, économiste chez Asterès, juge ainsi «plausible» que Fitch «attende davantage de visibilité politique» pour agir. D’autant, remarque Hadrien Camatte, économiste France chez Natixis, que les finances publiques n’ont pas enregistré cette année de nouveau dérapage inattendu, et que «la croissance résiste». L’Insee a même annoncé jeudi qu’en dépit du «manque de confiance» généralisé, celle-ci pourrait dépasser la prévision du gouvernement sortant - 0,7% - pour atteindre 0,8% cette année. Anthony Morlet-Lavidalie, responsable France à l’institut Rexecode, observe aussi que Fitch, la plus petite des trois principales agences internationales de notation, «donne rarement le coup d’envoi» des dégradations. Mais il estime «très probable» que la principale agence, S&P Global, abaissera le pouce lors de sa propre revue, le 28 novembre. Selon ses calculs, la France ne sera en effet pas en mesure de réduire à moins de 5% son déficit public l’an prochain, contre les 4,6% qu’espérait François Bayrou. Les économistes affirment cependant qu’une dégradation ne troublerait pas les marchés, «qui l’ont déjà intégrée», relève Maxime Darmet, économiste senior chez Allianz Trade. Syndrome La dette française s’y négocie déjà à un taux bien plus coûteux que la dette allemande, dépassant même l’espace d’une journée, mardi, le taux de la dette italienne. Les marchés donnent déjà à la France une «notation implicite» bien plus basse que sa note actuelle de AA-, estime M. Morlet-Lavidalie. Il craint des taux qui resteraient «durablement très élevés», provoquant «un étranglement progressif», avec des intérêts à rembourser captant «une part significative de la dépense publique, alors qu’on a des besoins considérables sur d’autres postes». L'économiste décrit une France en proie au «syndrome du mauvais élève». «Lorsqu’on avait 20/20», explique-t-il - la France était jusqu'à 2012 notée AAA, note maximale qu’a toujours l’Allemagne - «on faisait tout pour s’y maintenir. Maintenant on dit que 17/20 (AA-) ça reste une très bonne note. Bientôt ce sera +tant qu’on est au-dessus de la moyenne, c’est pas si mal+. Quand on est la France, en zone euro, on devrait quand même être un peu plus ambitieux que cela!», dit-il à l’AFP. Pour autant, même abaissée à A+, «la dette française resterait de très bonne qualité», relativise M. Camatte, préférant souligner «la forte épargne des ménages et une position des entreprises qui reste très saine». Odile DUPERRY © Agence France-Presse
-
PATRIMOINE
Le sujet de l’impôt sur l’héritage à nouveau sur la tableL’étude « La Roue de la fortune » que vient de publier la Fondation Jean-Jaurès compile les données sur la manière dont les patrimoines se construisent et se transmettent en France en dénonçant les inégalités. Au moment où la France s’apprête à connaître la plus importante transmission de richesses de son histoire : plus de 9 000 milliards d’euros devraient changer de mains au cours des quinze prochaines années
-
États-Unis : les salariés Sud-Coréens de Hyundai-LG arrêtés sont attendus dans leur paysSéoul - Des centaines de Sud-Coréens qui avaient été arrêtés sur le chantier d’une usine de batteries par la police américaine de l’immigration sont attendus vendredi dans leur pays, après cet épisode qui selon Séoul risque d’entraver ses futurs investissements aux Etats-Unis. L’arrestation le 4 septembre de 475 personnes, essentiellement des Sud-Coréens, travaillant sur un projet du groupe Hyundai-LG dans l’Etat américain de Géorgie (est) a provoqué des tensions entre Washington et Séoul, de proches alliés aux relations commerciales étroites. Après plusieurs jours de tractations, un Boeing 747 de Korean Air a décollé jeudi matin d’Atlanta avec 316 Sud-Coréens et 14 salariés originaires d’autres pays à bord. Il doit atterrir dans l’après-midi à Séoul. «Tout s’est bien passé à Atlanta», a déclaré un représentant du ministère des Affaires étrangères à l’AFP, «l’avion est parti comme prévu avec le bon nombre de passagers». Le raid de la police de l’immigration (ICE) constituait l’opération la plus importante jamais réalisée sur un seul site dans le cadre de la campagne d’expulsion d’immigrés orchestrée par le président Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier. Les salariés arrêtés ne disposaient probablement pas d’un visa les autorisant à effectuer des travaux de construction, ont relevé des experts. Le président sud-coréen Lee Jae-myung s’est néanmoins dit «perplexe» jeudi sur ces arrestations. Il les a expliquées par des «différences culturelles», expliquant qu’en Corée du Sud, les infractions mineures semblables touchant des ressortissants américains ne sont pas considérées comme «un problème sérieux». Cette affaire pourrait avoir un «impact significatif sur les décisions d’investissement futures, en particulier lors de l'évaluation de la faisabilité d’opérations directes aux Etats-Unis», a-t-il prévenu. Main d’oeuvre qualifiée L’opération anti-immigration, au cours de laquelle les employés sud-coréens ont été enchaînés et menottés, a provoqué la stupéfaction dans la quatrième économie d’Asie. La Corée du Sud est un allié clé de Washington pour la sécurité dans le Pacifique qui a promis récemment d’investir 350 milliards de dollars aux Etats-Unis pour éviter des droits de douane américains très élevés sur ses exportations. La confédération KCTU réunissant les principaux syndicats sud-coréens a réclamé des excuses de Donald Trump, appelant Séoul à suspendre son plan d’investissements aux Etats-Unis. Le président américain avait finalement renoncé à expulser ces professionnels mais Séoul a décidé de les rapatrier car ils sont «en état de choc», a précisé le chef de la diplomatie Cho Hyun. Ce dernier s’est rendu spécialement à Washington cette semaine pour négocier une sortie de crise, Séoul veillant en particulier à ce que les travailleurs ne subissent aucune répercussion s’ils souhaitaient retourner aux États-Unis. Ces arrestations mettent en évidence les contradictions de l’administration Trump, qui «fait venir des usines de production à grande échelle tout en négligeant de former les travailleurs locaux», estime Kim Dae-jong, professeur de commerce à l’université de Sejong. Le président sud-coréen a expliqué que, pour les entreprises de son pays, les techniciens qualifiés étaient «essentiels» lors de l’installation des infrastructures, des équipements et des usines. «La main-d’oeuvre nécessaire n’existe tout simplement pas localement aux Etats-Unis,» a-t-il souligné. Selon des sources industrielles interrogées par l’AFP, il est courant de contourner les règles en matière de visas afin de faire venir cette main-d'œuvre et éviter les retards dans les projets. La construction de l’usine ciblée par le raid est, elle, désormais retardée de quelques mois, a indiqué Jose Munoz, le PDG de Hyundai. «Nous devons chercher des personnes pour reprendre ces postes. Pour la plupart, elles ne sont pas aux Etats-Unis», a-t-il justifié. L’entreprise LG Energy Solution, dont 47 employés ont été arrêtés aux côtés de 250 personnes travaillant pour un sous-traitant, a de son côté promis d’apporter son soutien aux employés rapatriés, dans un dans un communiqué à l’AFP. Claire LEE © Agence France-Presse