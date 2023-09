La répression des fraudes alerte sur certaines pratiques commerciales des banques

La DGCCRF tire la sonnette d’alarme. A l’issue d’une enquête réalisée entre 2021 et 2022 auprès de 700 établissements bancaires, la répression des fraudes épingle plusieurs pratiques commerciales déloyales des établissements bancaires. Des pratiques qui appellent à «la vigilance dans un contexte d’augmentation des taux d’intérêt et de l’arrivée de nouveaux opérateurs numériques», souligne la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans un communiqué.



Frais excessifs

Dans le détail, 22% des professionnels contrôlés (sur un échantillon de 315 établissements bancaires), sont en anomalie en matière de calcul des frais bancaires appliqués. Si l’information tarifaire des consommateurs s’avère globalement satisfaisante, des contournements de la réglementation relative aux frais d’irrégularités de fonctionnement du compte bancaire ou aux commissions d’intervention persistent. Ces contournements occasionnent en pratique un dépassement des plafonds réglementaires des frais facturés aux consommateurs.

A l’issue de ces contrôles, 61 établissements ont reçu un avertissement et deux injonctions ont été adressées. Par ailleurs, six établissements ont reçu un procès-verbal pénal et trois établissements ont fait l’objet d’un procès-verbal administratif.



Discrimination à l’IBAN

Depuis le 1er août 2014, lorsqu’un professionnel accepte des virements ou utilise des prélèvements en euros, il lui est interdit d’exiger que le compte du client soit domicilié en France. En dépit de cette interdiction, la DGCCRF souligne la persistance de cas de discrimination de payeurs en fonction de leur IBAN.

En effet, des consommateurs continuent de faire état de difficultés rencontrées avec des organismes privés, mais aussi publics, qui leur refusent des paiements par virement ou prélèvement depuis un compte bancaire situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Des traitements différenciés que justifient les établissements par «des obligations ou de lutte contre le blanchiment de capitaux».

Sur les 44 professionnels contrôlés, 12 étaient en anomalie, soit un taux d’anomalie de plus de 27 %. Deux établissements ont reçu un avertissement et trois établissements ont fait l’objet d’une injonction de mise en conformité. Six établissements ont par ailleurs fait l’objet d’un procès-verbal administratif et un établissement a reçu, à la fois, un avertissement et un procès-verbal administratif.



Vigilance sur les paiements fractionnés et les mini-crédits

La transformation numérique du secteur du crédit a permis l’émergence de nouvelles modalités de financement de la consommation : offres de paiement en plusieurs fois, paiements différés ou encore les mini-crédits... Avec un mode de souscription fluide et rapide, l’engouement des jeunes consommateurs (18-24 ans) est tangible, rapporte la répression des fraudes.

Pour autant, cette évolution «ne doit se faire au détriment du respect de la conformité des pratiques des opérateurs aux règles de la protection des consommateurs», souligne la DGCCRF, qui pointe du doigt des infractions concernant le non-respect des dispositions relatives à la loyauté de l’information donnée lors de la conclusion ou de l’exécution des contrats. «La problématique principale réside dans la transparence des frais en cas de défaillance de l’emprunteur. En outre, l’insuffisance des informations données aux consommateurs sur le montant des frais appliqués en cas de non-remboursement des échéances, qui ne leur permet pas de comprendre l’étendue de leur engagement, a été pointée à de nombreuses reprises», souligne l’enquête.



Alerte sur le regroupement de crédits

Les opérations de regroupement de crédit consistent, pour les ménages, à substituer un ensemble de contrats de crédits et/ou dettes par un crédit unique. Ce type d’opération est souvent considéré par les consommateurs comme l’ultime possibilité d’assainir leur situation financière, avant le dépôt d’un dossier de surendettement. Les opérateurs concernés par cette enquête étaient les établissements de crédit spécialisés, les établissements bancaires ainsi que les intermédiaires notamment les courtiers.

La majorité des infractions relevées lors du contrôle des 113 établissements ciblés concernait la non-conformité des publicités mais aussi du document d’information précontractuelle remis aux consommateurs. Certains des supports publicitaires contrôlés présentaient par exemple une comparaison du montant des échéances antérieures et postérieures, sans préciser le coût total de l’endettement, avant et après l’opération de regroupement, information pourtant déterminante pour la prise de décision du consommateur. D’autres supports publicitaires comportaient quant à eux des mentions interdites, laissant supposer que l’opération de regroupement était susceptible d’améliorer la situation financière de l’emprunteur, regrette la répression des fraudes.