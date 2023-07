La cybercriminalité augmente le risque de sinistre des avocats

Alerte terrain glissant. La responsabilité civile des professionnels et des entreprises est confrontée à des risques émergents qui s’accentuent dans le contexte de marché incertain. Dans son dernier rapport publié le mardi 11 juillet 2023 Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS) identifie une dizaine d’entre eux, pour les professionnels du secteur du conseil, dont la cyberdélinquance.

Les professions dédiées à offrir un service «sont très exposées» puisqu’elles traitent des données protégées appartenant à leurs clients, notamment les métiers du droit. «Les cabinets d’avocats sont de plus en plus souvent ciblés par les cybermercenaires, qui cherchent à obtenir illégalement des données confidentielles dont peut dépendre l’issue d’un procès», explique AGCS dans son rapport.

Dans ce cas de figure, les professionnels encourent des procédures judiciaires intentées par les personnes dont les données ont été volées. «Les violations de données peuvent également donner lieu à des demandes en responsabilité civile de la part des clients et autres tiers, alléguant des pertes dues à une interruption d’activité ou à une fuite d’informations», peut-on lire dans le rapport.

Pour le reste des professionnels, à l’instar des conseillers financiers - «les causes de sinistre (…) sont les fraudes par hameçonnage et usurpation d’identité, les ruptures des chaînes d’approvisionnement tierces, les attaques par rançongiciel et autres logiciels malveillants, l’absence de systèmes ou de mesures de contrôle adéquats et la perte de données », précise le rapport.

Volatilité, inflation et intelligence artificielle compliquent la donne

Parmi les onze tendances émergentes sur lesquelles AGCS se penchent dans son rapport, figure par ailleurs «la volatilité géopolitique, économique et des marchés». Bien que la probabilité de ce type de sinistre soit considérée comme «modérée» par AGCS, «l’instabilité politique, combinée à la volatilité des marchés boursiers, peut avoir des répercussions sur tous les services professionnels, (…). Il peut s’agir de situations où les clients ou les investisseurs cherchent un responsable pour les pertes financières ou lorsque des contrats ont été rompus».

Le contexte inflationniste vient aussi avec son lot de risques et fragilise la situation des professionnels. Selon le rapport, le domaine de l’investissement pour les conseillers ou encore la diligence raisonnable pour les avocats peuvent être facteurs de menaces. « Hors récession, les professionnels des services financiers peuvent être tenus pour responsables d’une mauvaise gestion ou d’un manquement à leurs obligations de conseil, lorsque des fonds sont impactés négativement par l’inflation », prévient le rapport.

Le rôle de l’intelligence artificielle accentue la menace

L’utilisation des nouvelles technologies et notamment de l’intelligence artificielle (IA) est également identifié comme un risque émergeant pour les entreprises de service. «Elles doivent continuer à former et à suivre leur personnel en même temps que la technologie évolue. Elles doivent garantir l’authenticité de leurs travaux, face à l’émergence d’outils tels que ChatGPT. En effet, une méconnaissance du fonctionnement et une utilisation sans formation de l’IA générative peuvent aboutir à des poursuites pénales et à des actions en justice dans toutes les professions».

Au cours des vingt dernières années, tous risques confondus, les avocats et les juristes (30%) ont été la population la plus touchée par des sinistres de plus d’un million d’euros, suivis en troisième position par les courtiers et agents d’assurance qui ont représenté 22% des cas. Sur cette période, AGCS a traité plus de 90.000 demandes d’indemnisation en responsabilité civile dans le monde, pour un montant total de 2,2 milliards d’euros.