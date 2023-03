Risques. Les cyberattaques, suivies de la problématique du dérèglement climatique, demeurent les deux principales menaces perçues par les assureurs à horizon de cinq ans, selon la dernière cartographie des risques publiée par l’association professionnelle France Assureurs. Selon cette sixième édition, pour laquelle près de 600 professionnels du secteur ont été interrogés, l’environnement économique dégradé arrive en troisième position (rang sur lequel se situait un an auparavant le risque de catastrophes naturelles exceptionnelles). Le risque de pénurie de matières premières et d’énergie, ainsi que le risque politique mondial se classent au quatrième et cinquième rangs (occupés respectivement il y a un an par les menaces du poids réglementaire et de la dégradation du contexte économique).