SCPI : un été sous tension

L’annonce d’Amundi lundi 24 juillet a sonné comme un coup de tonnerre. En abaissant le prix de parts de trois de ses SCPI, elle a acté l’entrée d’un des placements chouchous des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) en zone de turbulences. Sur les réseaux sociaux, la communauté financière est entrée en effervescence, s’écharpant sur le sens à donner à l’information. Entre chevaliers de l’Apocalypse, prédisant une hécatombe et optimistes sans failles à la limite du déni, les échanges ont été nombreux, vifs, à la limite parfois de la caricature.

Les faits

Mars 2023, AEW ouvre le bal des dévalorisations des prix de parts des SCPI : la société de gestion abaisse celui de Laffitte Pierre (1,22 milliard d’euros de capitalisation) de 8,44%, la ramenant de 450 à 412 euros. Le 24 juillet dernier, Amundi Immobilier entre dans la danse donc et annonce des baisses de 12% à 17% pour ses SCPI Genepierre, Rivoli Avenir Patrimoine et Edissimo. Elles représentent à elles trois environ 10% de la capitalisation totale du marché (environ 9 milliards sur 93 milliards d’euros). Le choc est rude. Mais pas le temps de se remettre, voici que BNP Paribas REIM abaisse la valeur de part d’Accimmo Pierre (3,90 milliards d’euros de capitalisation) de 17,07%, la faisant chuter de 205 à 170 euros.

Ces cinq SCPI sont les premières victimes du retournement du marché immobilier. La hausse des taux et la baisse des prix ont dévalorisé plusieurs actifs, à commencer par certaines typologies de bureaux. Le segment, autrefois plébiscité pour sa sécurité, s’est pris de plein fouet les difficultés économiques, mais aussi la quasi-généralisation du travail à distance.

«C’est un fait, le télétravail s’est installé dans toutes les économies occidentales, mais pas de manière homogène selon les pays. Le retour au bureau est plus fort dans les centres-villes que dans les périphéries. Cela rejoint l’attrait pour la centralité, d’où l’hétérogénéité du taux de vacance sur les bureaux : il est de 2,5% dans le triangle d’or parisien, alors qu’il grimpe à 15% à la Défense», explique Philippe Depoux, président de La Française Real Estate Managers (La Française REM).

Le bureau souffre donc. Manque de chance pour AEW, Amundi et BNP Paribas : leurs SCPI y étaient toutes majoritairement exposées (80% pour Rivoli Avenir Patrimoine, 73% pour Laffitte Pierre 72% pour Accimmo Pierre et Edissimo et 69% pour Genepierre). Un fait qui ne doit rien au hasard : les cinq ont pour point commun d’être rattachées, plus ou moins directement, à un groupe bancaire (AEW est filiale de Natixis Investment Managers du groupe BPCE et Amundi est une filiale de Crédit Agricole). «Les grosses SCPI historiques, rattachées à des groupes bancaires, sont assez frileuses sur le risque, explique Pierre Garin, directeur immobilier de Linxea. Elles sont principalement exposées aux grands immeubles de bureaux parisiens et en région parisienne, et très peu diversifiées».

Face à leurs actifs dévalués, les gérants n’ont eu d’autres choix que d’abaisser les prix de parts de leurs SCPI pour respecter l’écart de +/-10% avec leurs valeurs de reconstitution, imposé par la réglementation. Et plusieurs de leurs concurrents devraient bientôt les imiter.



Patrimmo Commerce et les autres SCPI sous surveillance

En pleine période estivale, distributeurs et investisseurs sont dans l’expectative. À la demande de l’Autorité des marchés financiers (AMF), la très grande majorité des sociétés de gestion ont lancé des expertises de mi-année de leurs parcs. Dans un courrier adressé à l’Association française des sociétés de placements immobiliers (Aspim) et que L’Agefi a pu consulter, le gendarme financier exprimait ses inquiétudes sur les fonds immobiliers non cotés. Soulignant que «certains gérants ont pris l’initiative de procéder à un nouveau calcul à mi-année de leur valeur de reconstitution» et «compte tenu de l’évolution rapide des conditions de marchés», elle a estimé «nécessaire» que l’ensemble des sociétés de gestion se plient à l’exercice d’ici à septembre. Le marché attend désormais le résultat de ces nouvelles expertises et les paris sont pris sur la prochaine SCPI à atteindre la limite des +/-10%...

Les regards se tournent déjà vers Patrimmo Commerce de Primonial REIM, sous surveillance depuis plusieurs mois chez les CGP. Selon le distributeur en ligne France SCPI, le delta entre son prix de part et sa valeur de reconstitution est de -8,69%, soit très proche des -10% maximum réglementaires. «Ses valeurs d’expertise ont fortement baissé l’année dernière. De plus, les gérants ont mis en place un fonds de remboursement pour faire face à des problèmes de liquidité», rappelle Pierre Garin, directeur immobilier de Linxea. Un peu moins de 93.000 parts sont actuellement en attente de retraits.

La Boutique des placements s’est également prêtée à l’exercice dans une étude datant de juin. Les SCPI présentant les décotes les plus importantes - et n’ayant pas encore corrigé leurs prix de souscription - sont Pierre Plus (-6,74%) et Fructiregions Europe d’AEW Ciloger (-6,49%).

De son côté, Marc Sartori, du cabinet d’analyse DeeptInvest invite à faire attention à la liquidité des SCPI : «Pour 80% du marché, tout se passe bien, mais certaines maisons voient leurs délais de cession s’allonger fortement», prévient-il, citant notamment Patrimmo Commerce (plus de 100 jours), Crédit Mutuel Pierre 1 (plus de 30 jours) et Aestiam Pierre Rendement (plus de 100 jours).

Baisse des prix de parts : quelles conséquences pour les associés ?

Face à l’avalanche de commentaires suscités par les annonces rapprochées d’Amundi et BNP Paribas, certains professionnels ont tenu à temporiser. À l’instar de Paul Bourdois, co-fondateur et dirigeant de France SCPI : «La baisse du prix de part de certaines SCPI n’est pas un signal négatif. Il s’agit de la vie normale de l’immobilier avec des sociétés qui travaillent bien et certaines non», a-t-il écrit sur LinkedIn.

D’autres rappellent que les SCPI sont des produits de distribution dont le revenu dépend des loyers. Or ces derniers augmentent car indexés sur l’inflation… Du moins partiellement. L’indice des loyers commerciaux (ILC) est bloqué à 3,5% depuis l’été dernier et jusqu’à mars prochain pour les locaux des petites et moyennes entreprises. Pas forcément le cœur de portefeuille des SCPI de bureaux certes, mais un plafond tout de même.

Dans une vidéo, le directeur général d’Amundi Immobilier, Marc Bertrand, a justement voulu rassurer ses investisseurs sur la stabilité des loyers et des taux de vacance. Il a été secondé par la directrice générale du groupe Valérie Baudson : «Le rendement des SCPI n’a pas vocation à baisser. Nous conseillons à nos clients de conserver les SCPI dans leurs portefeuilles. Maintenant serait le pire moment pour les vendre», a-t-elle déclaré lors de la présentation des résultats d’Amundi.

Sur la classe d’actifs en elle-même, Philippe Depoux se veut optimiste et invite à ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain : «Les difficultés actuelles des bureaux ne doivent pas faire oublier leurs avantages : des baux longs, un loyer au m² et des rendements locatifs bien supérieurs à celui du résidentiel, sans oublier la possibilité de mettre fin au bail des locataires en cas d’impayés», rappelle le président de la Française REM.

Jusqu’ici tout va bien pour les associés donc… Mais aussi pour les sociétés de gestion. Car à loyers équivalents, un prix de part en baisse se traduirait par un taux de distribution en hausse pour les nouveaux investisseurs. De quoi «susciter du désintérêt pour les SCPI qui ne dévalorisent pas leurs prix de parts ou qui ne peuvent pas augmenter leur rendement», estime Philippe Parguey, directeur général de Nortia. «Un argument qui pourrait pousser certaines sociétés de gestion en délicatesse sur leur valeur d’expertise, à dévaloriser à leur tour leurs prix de parts », craint-il.

Attention toutefois au retour de bâton. Sur le long terme, les dévalorisations pourraient bel et bien se traduire par une baisse de revenus pour les épargnants. «Dans un premier temps, la situation est favorable aux dividendes et donc aux investisseurs. Mais si les valeurs continuent de baisser cela pourrait signifier qu’il y a un risque locatif sur les actifs concernés, ce qui pourrait dégrader les performances opérationnelles de la SCPI», prévient le dirigeant d’une grande société de gestion immobilière.

Les CGP confiants

En attendant les prochaines annonces, les CGP semblent assez sereins. «Cela fait plus d’un an qu’ils ont anticipé un risque sur l’immobilier. Ils se sont concentrés sur des SCPI thématiques avec un intérêt particulier sur la santé, le commerce et la logistique, délaissant un peu le bureau et les SCPI bancaires», avance Philippe Parguey.

Sur LinkedIn, plusieurs CGP abondent. «Laissons les cycles opérer, on parle de baisse des parts latentes, en attendant les épargnants continuent de percevoir leurs loyers», écrivait Jérémy Orféo de Weellim, précisant qu’il a conseillé à ses clients de vendre leurs parts de Rivoli Avenir Patrimoine en 2021 et 2022. « Cela fait deux ans que j’alerte mes clients et que je leur ai fait vendre toutes leurs SCPI, en même temps que je vendais les miennes… dont Rivoli Avenir Patrimoine, après une belle plus-value», ajoute Jeremy Blackwell, directeur de la banque Hottinguer.

Les résultats des expertises de mi-année, publiées d’ici à septembre, devraient donner le ton de la rentrée et de la fin d’année.