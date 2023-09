SCPI : l’Aspim félicite ses adhérents pour leur « transparence »

Rassemblement en pleine tempête. C’est dans un contexte tendu, rythmé par les dévalorisations de prix de parts de SCPI que l’Association des sociétés de placement immobilier (Aspim) a tenu son colloque annuel mardi 19 septembre.

L’occasion pour elle de revenir sur les tensions qui agitent le marché depuis le début de l’été et d’ouvrir la porte sur les enjeux européens de demain.

A lire aussi:

L’Aspim confiante sur le maintien des rendements cette année

Il faut le reconnaitre : il a mis les pieds dans le plat. Dans son discours d’ouverture, le président de l’Association, Jean-Marc Coly, a rapidement abordé l’inévitable sujet des baisses de prix de parts des SCPI. «Il n’aura échappé à personne que nous sommes dans une situation économique compliquée», a-t-il souligné en préambule, énumérant les difficultés : la hausse brutale des taux d’intérêt, la forte probabilité qu’ils se maintiennent à des niveaux hauts, une inflation «que l’on a du mal à maitriser» et une «croissance française proche de zéro» (0,5% au deuxième trimestre, 0,9% attendu en fin d’année selon la Banque de France). «C’est la première fois depuis bien longtemps que l’on voit une telle conjonction d’éléments négatifs», a souligné Jean-Marc Coly.

Il a ainsi salué le «courage» des sociétés de gestion qui ont annoncé des baisses de prix de parts cette année (14 depuis mars) et les a «félicité» pour leur transparence. Une tape sur l’épaule étonnante au regard des techniques de certains gérants pour mettre la poussière sous le tapis : refus de répondre aux questions des journalistes, absence de communiqués de presse, formulations ampoulées à la limite trompeuses dans les communications partenaires… A date, aucune des sociétés de gestion ayant annoncé des baisses de prix de parts et sollicitées par la rédaction n’a souhaité répondre officiellement.

Quant à leur «courage», il convient de rappeler que les expertises de mi-année ont été demandées par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Seules AEW et Amundi Immobilier avaient anticipé l’intervention du gendarme financier. Sans celle-ci, il y a fort à parier que les évaluations de mi-année, non réglementaires, se seraient comptées sur les doigts d’une main… Pourtant, comme l’a précisé le président de l’Aspim, «on savait depuis juin dernier qu’il y aurait des corrections sur le marché immobilier».

Jean-Marc Coly s’est aussi dit confiant sur la capacité des sociétés de gestion à tenir le niveau de rendement attendu. Sans doute en «piochant dans [leur] reports à nouveau», a-t-il ajouté sur un ton humoristique, mais qui risque bien de devenir une réalité pour toutes celles lancées dans des plans d’arbitrage. La distribution étant le nerf de la guerre pour les SCPI, le maintien d’un bon niveau est effectivement primordial. Toutefois, «le plus gros risque reste celui de la liquidité», a complété Jean-Marc Coly.

A lire aussi:

Le poids des assureurs vie de plus en plus critiqué

Pas un mot de sa part en revanche sur le rôle des assureurs vie dans les difficultés du marché. Et pourtant, il y a une petite musique qui monte et qui pourrait bien gagner en l’écho au fil des mois. En off, certains n’hésitent plus à pointer du doigt les assureurs vie pour leur rôle supposé dans les difficultés de liquidité des SCI et des SCPI.

Première critique : l’absence d’informations sur leur poids dans le marché de la pierre papier. «Nous n’avons aucune donnée sur ce sujet, s’insurgeait Marc Sartori, fondateur du cabinet d’analyse DeeptInvest dans le dernier numéro d’Actifs. Une trop forte présence peut déséquilibrer le rapport de force avec les gérants et fragiliser le poids des petits porteurs en direct. Connaître le poids des assureurs-vie au capital des SCPI est indispensable !»

«Les assureurs ont poussé les sociétés de gestion à créer des SCI ces dernières années pour se débarrasser du risque de liquidité», avance un commentateur. Dans les faits, les deux partenaires se mettent effectivement d’accord sur une poche de liquidité garantie par la société de gestion à l’assureur. Une fois cette somme dépassée, il convient à l’assureur de mettre la main à la poche. C’est la problématique que rencontre actuellement Capimmo, comme le révélait l’Agefi en exclusivité début septembre. Si tous les regards sont braqués sur la SCI de Primonial REIM, d’autres suscitent déjà des inquiétudes, telles Pythagore de Theoreim et Tangram d’Amundi. «Mais d’autres placements sont devenus plus intéressants avec la remontée des taux, poussant les assureurs à orienter leurs collectes et pousser à des arbitrages vers ceux-ci», poursuit cet expert de l’immobilier.

Un pied en Europe

Au-delà des tensions, les prochains enjeux du marché ont également été abordés. Quelques mois après avoir pris la tête de l’Aspim en 2020, Jean-Marc Coly l’évoquait déjà : «Nous travaillons toujours à l’ouverture de la distribution de nos produits à l’Europe». Un objectif en passe d’être atteint.

La nouvelle mouture du règlement European long term investment fund (Eltif) doit entrer en application début 2024. L’occasion pour les gérants français de passer d’un terrain de chasse national à un niveau européen. Le timing peut sembler cocasse tant le marché semble se diriger, jour après jour, vers une crise de la liquidité. Partir à la conquête des épargnants européens semble donc une idée séduisante, pour combler le mal de confiance des investisseurs français. Mais à en croire les gérants présents, l’Europe n’est pas au programme. «Les Eltifs sont plus une menace de voir des fonds étrangers débarquer sur notre marché qu’une opportunité», craint l’un d’entre eux, citant notamment Blackstone. «Pour l’instant, nous sommes tous occupés à faire du ménage dans nos actifs qu’à développer des réseaux de distribution à l’étranger», complète un autre.