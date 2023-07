Remaniement : Olivier Klein remplacé par le maire de Dunkerque au Logement

Alors que le nouveau gouvernement n’a pas encore été annoncé officiellement, il est dévoilé au compte-goutte par différents médias depuis le début de l’après-midi. Selon plusieurs d’entre eux (TF1, BFMTV, franceinfo…), Olivier Klein perdrait son poste de ministre délégué chargé de la Ville et du Logement.

Il serait remplacé par le maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine, étiqueté divers-gauche, Patrice Vergriete. Depuis 2020, il était également président de l’association France villes durables et est depuis 2023, le président par intérim de la Fédération Nationale des agences d’urbanisme. Le poste de ministre chargée de la Ville serait, lui, attribué à Sabrina Agresti-Roubache, députée de la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône et proche du couple Macron.

L’annonce doit encore être confirmée par l’exécutif.