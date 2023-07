Quatre chiffres pour comprendre le trimestre noir du crédit immobilier

C’est un rituel à l’approche des congés estivaux : l’heure des bilans a sonné. Le courtier Meilleurtaux a présenté son dernier observatoire du crédit immobilier ce mardi 11 juillet. Retour sur 4 chiffres à garder en tête.

50% : 1 dossier sur 2 dépasse les 35% d’endettement imposé par le Haut conseil de stabilité financière (HCSF). En janvier 2021, 70% étaient encore en-dessous de ce plafond. La situation devrait continuer à s’aggraver : Meilleurtaux prévoit que la hausse des taux des prochains mois fasse chuter le nombre de dossiers finançables d’un tiers d’ici à septembre.

11% : la part des dossiers répondant aux critères dérogatoires du taux d’endettement du HCSF, selon Meilleurtaux. Pour rappel, les banques disposent d’une marge de flexibilité de 20% des dossiers qu’elles reçoivent, pour lesquels elles peuvent s’affranchir des règles du Haut conseil. Sur ces 20%, 70% doivent être utilisés pour financer l’acquisition d’une résidence principale, les 30% restants pouvant être gérés à la discrétion des établissements (notamment pour l’investissement locatif).

3,45% : le taux d’intérêt moyen pratiqué par les banques ces 30 derniers jours, toutes durées confondues. Un consensus se dégage pour admettre que le plafond des 4% sera atteint avant la fin de l’année, mais peu d’acteurs s’avancent au-delà. «La bonne nouvelle c’est que la stabilisation des OAT entraine un écart qui devient de plus en plus favorable aux banques avec les taux des crédits aux particuliers ce qui va les pousser à prêter plus», avance Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.

Entre 50.000 et 60.000 euros : c’est la perte de pouvoir d’achat immobilier des ménages sur les 18 derniers mois estimé par Meilleurtaux.