L’AMF prévient des menaces qui pèsent sur les fonds immobiliers français

Dans un contexte de contraction du volume de transactions, de baisse des prix immobiliers, de dépréciation de la valorisation des sociétés immobilières cotées dans l’UE et alors que la valorisation de l’immobilier commercial pourrait être affectée par la hausse des taux d’intérêt, l’AMF met en lumière dans sa cartographie, les risques encourus par les fonds immobiliers français.

L’autorité indépendante pointe d’abord les conséquences engendrées par les asymétries entre actif et passif dans les fonds immobiliers ouverts. Ces derniers investissent dans des actifs immobiliers peu liquides par nature et offrent en parallèle à leurs investisseurs la possibilité de racheter leur part à des fréquences variables (hebdomadaire ou bimensuelle le plus souvent). Une baisse de performance liée à une contraction du marché immobilier pourrait inciter les investisseurs à se retirer et provoquer la cession forcée d’actif ce qui auto-entretiendrait la baisse des prix.

Ce risque d’asymétrie entre actif et passif reste néanmoins à relativiser dans le cas du marché immobilier français. D’après l’AMF, les SCPI et les OPPCI sont en pratique des fonds fermés qui représentent 71 % des actifs nets sur le marché immobilier français.

Les fonds immobiliers sont aussi exposés au risque de rachat préventif. Puisque la valorisation des actifs immobiliers est réalisée moins fréquemment que celle des investissements plus liquides, les investisseurs peuvent ainsi anticiper une baisse de prix et demander un rachat avant que celle-ci soit effective. L’objectif serait de bénéficier d’une valeur liquidative qui n’intègre pas encore la correction. L’AMF souligne que plusieurs fonds américains, Blackstone Real Estate Income Trust, par exemple, ont connu ce type de problèmes et ont dû suspendre les rachats.

Enfin, l’Autorité pointe une autre menace pour les fonds immobiliers ayant trait aux risques de levier. En pratique, le levier des fonds immobiliers est majoritairement financier et constitué de dettes et d’emprunts. Or, avec la remontée récente des taux d’intérêts, la charge des intérêts va peser sur la performance des fonds. Actuellement, 70 % des encours immobiliers en France sont gérés par des fonds immobiliers dont le levier est limité. Entre 100 et 150 %. Mais 4 % des encours sont gérés par des fonds dont le levier dépasse 150 %.