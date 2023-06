La production de crédit immobilier à nouveau en recul

La production de crédit à l’habitat est en dents de scie depuis plusieurs mois.

En mai, elle s’établissait à 14,5 milliards d’euros selon les chiffres de la Banque de France (dont 12,2 milliards hors renégociations), en léger repli par rapport à avril (15 milliards dont 12,6 milliards hors renégociations). Sur les autres mois, elle n’a connu que des hauts et des bas: 14,4 milliards d’euros en mars, 14,6 en février, 15,7 en janvier et 15 milliards d’euros en décembre. «Le cycle de crédit se normalise donc en même temps que la politique monétaire», indique la Banque de France, qui voit dans ces chiffres «une stabilisation progressive de la production de crédits à un niveau nettement supérieur à celui qui avait prévalu avant la période de taux exceptionnellement bas et de volumes de production exceptionnellement élevés». Sur un an, la production est également en baisse: alors qu’elle était de 4,5% en mars, elle chute à 4,1% un mois plus tard.

La hausse des taux ralentit

La hausse des taux d’intérêt commence aussi à se normaliser. En mai, la Banque de France relève un taux d’intérêt moyen de 2,87%, toutes durées confondues, quand le Crédit Logement / CSA avance plutôt un taux à3,28%. Son dernier baromètre relève une hausse de 12 points de base (pdb) mensuelle, après un bond de 23 pdb au premier trimestre 2023, dû à un «besoin de rattrapage» des banques. Ce retour à la normale a été permis par la revalorisation du taux d’usure en janvier puis sa mensualisation à partir de février, qui a permis aux banques d’augmenter leurs taux plus rapidement.

La mensualisation du taux d’usure… inefficace?

La mensualisation n’est pourtant pas un miracle. Un temps saluéspar le marché, les courtiers et les banques se sont très vite rendu compte que la donne n’avait pas totalement changé. Certes, les banques ont pu ajuster leurs taux plus fréquemment. Mais la mensualisation n’a pas été suffisante pour améliorer leur profitabilité du crédit à l’habitat. En mai, la BCE a augmenté son principal taux de refinancement à 3,75% alors que les taux d’usure de juin étaient compris entre 3,99% (prêts à taux fixe de moins de 10 ans) et 4,68% (prêts de plus de 20 ans).

Les critiques contre la mensualisation du taux d’usure se font de plus en plus nombreuses, au lendemain de la restitution du Conseil national de la refondation (CNR) portant sur le logement. La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé «travailler avec le gouverneur de la Banque de France» pour prolonger le dispositif jusqu’à la fin de l’année, alors qu’il devait prendre fin en juillet.

Une mesure a minima, jugée insuffisante et surtout inefficace. «Au regard des chiffres de production de crédits, il est indéniable que la révision mensuelle du taux d’usure n’a pas eu l’effet escompté (…). Depuis la fin de l’année 2022, le taux d’usure est passé de 3,05% à 4,68% sans que la production de crédit n’augmente, ne serait-ce que légèrement…», tacle Julie Bachet, directrice générale du courtier Vousfinancer. «Mais on peut penser que la situation aurait été pire si les taux d’usure avaient continué à être révisés seulement tous les 3 mois…» ajoute-t-elle.

Pour beaucoup en revanche, le combat ne se situe plus au niveau du taux d’usure. «Ce qui pourrait faire la différence c’est la prise en compte du reste à charge. Que le taux d’usure soit revu tous les mois ou tous les trimestres ne fait pas une grande différence», estime Céline Mahinc, courtière conseillère en gestion de patrimoine et vice-présidente de l’Anacofi Immo.