La hausse des taux d’usure ne relance pas la production de crédit immobilier

Et si finalement les taux d’usure n’étaient pas aussi bloquants que ça ?

Alors que leur mensualisation depuis février dernierdevait progressivement redonner de l’air aux banques, aux courtiers et aux ménages, les derniers chiffres du marché témoignent toujours d’une situation bloquée.

En juin dernier, la Banque de France relevait ainsi une production de crédit à l’habitat à 11,1 milliards d’euros, soit environ -42% par rapport à juin 2022 (19 milliards d’euros) et même -31% par rapport à l’avant covid (16 milliards d’euros en juin 2019). L’Observatoire Crédit Logement /CSA parle même d’une chute de 50% entre le premier et le deuxième trimestre 2023.

Pourtant, les taux d’usure n’ont cessé d’augmenter : +1,6 point en moyenne entre janvier et septembre de cette année. Publiés au Journal officiel de ce mardi 29 août, ceux applicables pour le prochain mois sont de 4,23% pour les prêts immobiliers de moins de 10 ans, 5,28% pour ceux de 10 à 20 ans, 5,56% pour ceux de 20 ans et plus.

«Traditionnellement en septembre, mois riche en transactions immobilières, les banques baissent leurs taux de crédit pour capter des nouveaux clients et boucler leurs objectifs de production de crédits de l’année, relève Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer. Cette année, nous constatons que la situation est tout autre et que les banques ne sont plus dans cette stratégie, bien au contraire». Le réseau de courtier dit ainsi avoir relevé des hausses de taux d’intérêt de 0,10 à 0,35 point dans les barèmes bancaires de septembre. «Les taux moyens sont actuellement de 3,85% sur 15 ans, 4,05% sur 20 ans et 4,25% sur 25 ans, mais avec des taux désormais fréquemment proposés à plus de 4% sur 20 ans et plus, voire plus de 4,5% dans certaines banques», avance Vousfinancer dans une note.

Alors que l’augmentation du taux d’usure a permis aux banques de retrouver une certaine marge de rentabilité sur leur activité de crédit à l’habitat, elles sont toujours réticentes à rouvrir réellement les vannes. La poursuite de la hausse des taux directeurs par la Banque centrale européenne n’est pas le seul facteur. «Le retournement du marché immobilier fait peur aux banques. Elles ne veulent pas financer l’acquisition d’un bien qui sera dévalué. Plusieurs n’ont décidé de ne prêter qu’à leurs clients, pour l’achat de leur résidence principale essentiellement», glisse un courtier. Il ajoute que les banques sont devenues «encore plus sensibles à la qualité des biens, certaines refusant même de financer l’acquisition de logements F ou G».

Selon les chiffres de juillet de la Fnaim, les prix immobiliers sont en baisse de 1% au deuxième trimestre 2023. La Fédération prévoit une chute des ventes de 15% sur l’ensemble de l’année. Des chiffres qui restent donc loin de ceux de la baisse de crédits immobiliers délivrés, ce qui pourrait témoigner d’un point de bascule. Jusque-là, les banques avançaient une baisse de la demande combinée à des taux d’usure trop bas pour expliquer leur faible production de crédit à l’habitat. Des arguments qui leur seront de plus en plus difficiles de tenir…