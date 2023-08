HSBC Reim baisse le prix des parts d’Elysée Pierre

Le feuilleton de l’été de la pierre papier s’enrichit d’un nouvel épisode, avec un nouvel acteur rattrapé par le nécessaire ajustement de ses actifs immobiliers sur fond de hausse des taux d’intérêt.

Le 9 août dernier, HSBC Reim a annoncé, à son tour, abaisser le prix de souscription de sa société civile de placement immobilier (SCPI) Elysée Pierre de 7%. Le nouveau tarif d’acquisition s’élève désormais à 767 euros et le prix de retrait à environ 721 euros. La filiale du groupe HSBC dédiée à la gestion immobilière suit ainsi la tendance baissière du marché des SCPI impulsée un peu plus tôt dans l’année par AEW Patrimoine, Amundi Immobilier et BNP Paribas Reim.

Or, HSBC Reim n’était pas dans l’obligation d’imputer cette baisse à son parc immobilier. En effet, la réglementation impose que le prix de part se maintienne dans une fourchette de plus ou moins 10% par rapport à la valeur d’expertise. Ainsi, avec une baisse évaluée à 7%, la société aurait pu maintenir le prix initial de la part, contrairement à Amundi Immobilier et BNP Paribas Reim qui affichaient des baisses supérieures à 10%.

Cette décision fait notamment suite aux instructions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en juillet dernier, qui rappelait aux sociétés de gestion que leur responsabilité serait engagée au cas où des investisseurs seraient amenés à souscrire à une valeur surestimée. De ce fait, HSBC Reim justifie son geste qu’il dit réaliser «dans l’intérêt de la SCPI et de ses associés, et conformément aux recommandations des autorités de tutelle».

La filiale tente ainsi d’éviter les retraits opportunistes de certains investisseurs. Le contexte de marché pourrait en effet les inciter à vendre leurs supports encore liquides et dont la valeur de part n’a pas encore baissé. Le risque étant d’appauvrir la collectivité des porteurs en vendant des parts à un prix surcoté de 7% et ainsi assécher la réserve de liquidité au détriment de porteurs moins importants.

Des revenus épargnés

Majoritairement investie en Île-de-France et principalement sur des immeubles de bureaux, la SCPI Elysées Pierre ne devrait pour autant pas voir sa rémunération se tasser. «Les revenus distribués par la SCPI Elysées Pierre, en hausse de 10% cette année, ne sont pas affectés par cet ajustement. Ceux-ci reposent en effet sur les revenus locatifs, les plus-values de cessions et les réserves financières de la SCPI, et tous ces facteurs demeurent solides», précise la filiale dans un communiqué.

Récemment, la SCPI a enregistré un taux d’occupation financier en légère hausse à près de 92%, contre un taux moyen de 90,05% au 2ᵉ semestre 2022. Le taux d’encaissement reste stable à 99% avec des loyers indexés sur l’inflation. De leur côté, les réserves s’élèvent à 72 millions d’euros, contre 84 millions d’euros fin 2022.