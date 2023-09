SCPI : Fiducial Gérance baisse les prix de parts de Buroboutic et Ficommerce

La société de gestion immobilière Fiducial Gérance a annoncé ce vendredi 29 septembre ajuster à la baisse le prix de parts de deux de ses SCPI.

Buroboutic, 375 millions d’euros de capitalisation, voit son prix de souscription chuter de 267 euros (il était inchangé depuis 2017) à 230 euros (-13,86%). Principalement investie dans le commerce (49% de sa répartition sectorielle), la SCPI a été créée en 1986 et a fusionné avec trois autres SCPI en 2003. Son prix de retrait subit également une importante baisse, de 240,30 euros à la fin du deuxième trimestre (inchangé depuis 2017), à désormais 207 euros.

Affichant une capitalisation plus élevée (667 millions d’euros), Ficommerce abaisse également son prix de souscription. Il passe ainsi de 230 euros à 210 euros (-8,70%). Son prix de retrait diminue également et passe de 207 euros à 189 euros.

Dans un communiqué, Fiducial Gérance précise avoir pris la décision d’intégrer dans la valorisation de ses SCPI «les évolutions de ces dernières années, les dernières expertises et les projections de marché au 31 décembre 2023, les rendements et les primes de risque attendus, la dynamique ou non de la collecte et ce, afin de donner de la visibilité aux associés actuels et futurs en terme de valorisation, de pérennité et de rendement».

Les deux SCPI font face depuis plusieurs mois à d’importantes demandes de retraits, au point d’avoir poussé leurs conseils de surveillance à mettre en place un fonds de remboursement au 1er juillet dernier. Il doit permettre aux associés inscrits sur le registre des retraits depuis plus de 3 mois, de sortir. A fin juin, Buroboutic et Ficommerce présentaient un nombre important de parts en attente de retrait : 104.306 pour la première, 150.650 pour la seconde.

Les trois autres SCPI de Fiducial Gérance, Selectipierre 2, Pierre Expansion Santé et Logipierre, maintiennent leurs prix de parts actuels.