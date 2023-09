Face à un crédit immobilier grippé, le leasing se pose en alternative

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Lancés en 2022, Hestia et Sezame, deux proptechs comptent tirer profit de la chute drastique des crédits immobiliers (-50,5% du nombre de prêts en juillet 2023, selon les chiffres de l’Observatoire du crédit logement/ CSA) pour se faire de la place dans le marché du financement des biens immobiliers.

Face au durcissement de l’accès au crédit, matérialisé par les exigences en matière d’apport personnel (qui s’établit désormais entre 15% et 20% de la somme totale empruntée), mais également par la hausse du coût du crédit, Hestia et Sezame proposent une solution originale en matière d’accès à la propriété. Elles achètent ainsi le bien convoité par le client, et le lui louent pendant une période de trois ans, avec une option d’achat déterminée au moment de la signature du bail de location-acquisition.

Accompagner les profils solvables non finançables

Durant une période maximale de 36 mois, le client verse un loyer à la proptech, dont 20% qui lui sera restitué à terme pour se constituer son apport. En parallèle, le locataire-acquéreur verse 3 à 5% du montant du bien immobilier «une somme perçue comme un gage d’une réelle volonté du client à acheter le bien», affirme Adrien Péligry, cofondateur d’Hestia. Le «premier» apport et le complément de loyer sont par la suite déduits du prix d’achat immobilier. Il est à noter que le premier apport n’est pas rendu au client s’il décide de ne pas lever l’option d’achat.

Passé ces 36 mois, et si le client décide de lever l’option d’achat, il sera accompagné par la proptech dans ses démarches d’obtention de prêt bancaire, d’où le premier travail de sélection opéré par les startups. «Nous anticipons le fait que le client puisse emprunter un certain montant d’ici à trois ans. De fait, nous sommes en quelque sorte un courtier augmenté r», assure Adrien Péligry. Cette solution permet ainsi d’accompagner des profils «solvables, mais non finançables», selon l’expression de Charles Ruelle, CEO de Sezame. Cette catégorie comprend pêle-mêle les indépendants qui n’ont pas de bilan comptable sur les trois dernières années, les primo-accédants avec un bon salaire, mais qui ne disposent pas de l’apport demandé, ou encore des couples dont l’un des membres est en situation d’instabilité (en CDD ou en intérim).

Succès conjoncturel

Ses promoteurs s’en vantent, les demandes pour les prêts avec option d’achat augmentent sensiblement ces derniers mois : 4.000 demandes émanant de particuliers, et 300 provenant d’intermédiaires immobiliers (courtiers ou agents immobiliers indépendants) pour Sezame, 5.000 demandes de particuliers pour Hestia depuis le début de l’année 2023.

Dans un objectif de développement de la commercialisation, Sezame a noué un partenariat en mai dernier avec Vousfinancer, un réseau de 185 agences de courtage en crédit, pour proposer ces solutions à leurs clients. Pour Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer, «le succès de la location-acquisition en matière immobilière dépendra de sa connaissance de la part des acheteurs potentiels et de la pédagogie qui sera suivie pour expliquer le concept… Dans un contexte où il est de plus en plus compliqué d’emprunter, c’est une solution attractive pour ceux qui ne veulent pas renoncer à acheter alors même qu’ils ne peuvent pas le faire dans l’immédiat via un crédit immobilier classique».

Pérennité du modèle

Pour se développer, et financer leurs frais de fonctionnement, les proptechs réalisent des plus-values entre le prix d’achat initial et le prix de revente du bien au client final (fixé à 7% pour Hestia). Au-delà, ils reçoivent les loyers versés par le locataire-acquéreur pendant la période de location, et facturent également des frais de dossier et d’accompagnement à leurs clients.

Les startups s’appuient pour leur financement, essentiel pour acquérir les biens, sur des investisseurs institutionnels spécialisés notamment dans l’immobilier, à qui ils promettent du sens (faciliter l’accès à la propriété), du rendement (avec des revenus réguliers, et peu de charges, la taxe foncière étant notamment supportée par le locataire acquéreur, même avant le bail de cession), et de la visibilité (le prix de vente étant fixé au moment de l’achat de l’immeuble, échappant ainsi aux aléas du marché).

Se couvrir des risques

Pour se prémunir de mauvaises surprises, les proptechs insèrent des clauses de résiliation de contrats avec les locataires acquéreurs, particulièrement lorsque ces derniers n’obtiennent pas le crédit après la période de location. Une clause de suspension du contrat assez fréquente, détaille Khadidja Selhami, avocate au barreau de Paris, et spécialiste en droit immobilier. «La condition suspensive d’obtention de prêt est la condition suspensive la plus communément insérée dans le type de contrat Location avec option d’achat, mais les parties restent libres d’en insérer d’autres. Cela peut être le cas pour la réalisation de certains travaux par le locataire acquéreur».