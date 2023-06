The Clique obtient son agrément de prestataire de services en financement participatif

L’attente a été longue mais a fini par payer. Après plusieurs mois de communication, la nouvelle plateforme de crowdfunding immobilier par obligations, The Clique, se lance officiellement sur le marché. Elle devient ainsi la huitième entreprise française à obtenir l’agrément de prestataire de services en financement participatif (PSFP).

Dans le fond, sa stratégie d’investissement est assez traditionnelle : le tertiaire (commerces et petits retail parks) avec une touche de résidentiel, principalement en France sans s’interdire de se lancer à l’étranger comme le lui autorise son agrément. Le ticket d’entrée est fixé à 1.000 euros et la plateforme vise deux à trois collectes par mois. Mais là où elle se démarque le plus, c’est au niveau de son plan de développement. The Clique mise exclusivement sur le BtoC, faisant fi de l’intermédiation pourtant croissante dans le secteur.

L’sprit initial du crowdfunding

Tel le village Gaulois qui résiste encore et toujours à l’envahisseur, The Clique veut naviguer à contre-courant de la vague d’intermédiation qui impacte le crowdfunding. L’année dernière, 25% de la collecte du financement participatif (2,4 milliards d’euros) a été apportée par les conseillers en gestion de patrimoine, banquiers privés et family officers.

Les plateformes multiplient les partenariats avec les distributeurs, contentes d’y trouver un levier plein de potentiel. Avec en corollaire une financiarisation croissante du marché. Pour mieux coller aux attentes de la clientèle patrimoniale, de nombreux acteurs du crowdfunding se sont rapprochés de sociétés de gestion traditionnelles pour créer des fonds (souvent sous forme de FCPR). Objectif : proposer à cette clientèle des solutions d’investissement auxquelles elle est davantage habituée.

Le mouvement est donc loin d’être un effet de mode, mais The Clique veut en prendre le contre-pied. « Nous souhaitons coller au maximum à l’esprit du crowdfunding afin de conserver une réelle relation de proximité avec nos investisseurs et contrôler notre structure de frais », explique son fondateur Sébastien Morel. Il ajoute rester vigilant à ne pas dégrader ses marges par des couts d’intermédiation trop élevés afin de « maitriser notre développement, rester compétitif pour nos émetteurs et étoffer convenablement les équipes. »

Quitte à se développer plus lentement que ses concurrents ? Car les mastodontes du secteur ne se sont pas fait prier pour partir à l’assaut des CGP. « Quelle stratégie adopter ? Abaisser nos marges pour augmenter les volumes ou les préserver pour maintenir une bonne relation clients ?, défend Sébastien Morel. Nous ne visons pas les volumes des grosses plateformes à ce stade et sommes convaincus que le modèle de collecte BtoC est résilient ».

Il précise toutefois ne pas être fermé à des évolutions : « Peut-être que l’on part avec la fleur au fusil. On ne s’interdit pas de revoir notre structure de collecte au fil du temps, mais pour l’instant, on veut pousser notre thèse de départ. La progression du crowdfunding en France montre qu’il y a encore de la place pour aller chercher la clientèle en direct ».

Chinese walls

Si l’attente a été longue pour the clique, c’est que l’AMF voulait s’assurer de certains gardes fous au niveau gouvernance. The Clique appartient à la même holding qui détient Norma Capital (et qui est dirigée par les mêmes patrons que la société de gestion). « Les fonds de Norma Capital n’ont pas vocation à investir dans nos collectes et nous n’avons aucun objectif d’en créer de notre côté », assure Sébastien Morel. The Clique ne devrait pas non plus distribuer les SCPI de sa société sœur...Qui sont pourtant commercialisées sur le site de son concurrent Homunity. La vente de SCPI est courante dans le financement participatif, puisqu’elle permet aux plateformes de proposer à leurs clients des produits ouverts à la souscription en permanence, à l’inverse des collectes. C’est ainsi que Baltis distribue les SCPI de son actionnaire Foncière Magellan ou bien encore Fundimmo celles d’Atland Voisin.

Dans un marché en pleine croissance, The Clique fait donc le pari du crowdfunding traditionnel. Un retour aux fondamentaux à suivre de près.