Crowdfunding : Bricks.co obtient l’agrément PSFP

Pari gagné pour Cédric O’Neill. Le patron de Bricks.co a annoncé mardi 4 juillet l’obtention de l’agrément européen de financement participatif. Sa plateforme devient ainsi le 11ème prestataire de services de financement participatif (PSFP) agréé par l’AMF.

Ce qui ne change pas

Bricks a été créé sur le modèle de partage de revenus futurs (revenue based financing, RBF). Il s’agit d’un simple contrat de droit commun signé entre des investisseurs et la société, qui achetait et gérait des actifs immobiliers, reversant une partie du fruit de cette activité et de la plus-value de cession aux co-contractants. Non encadré par l’AMF, le RBF a évolué pendant quelques temps dans un flou juridique permissif, qui a laissé naitre plusieurs plateformes et occasionné plusieurs dérives, tant au niveau des opérations menées que de la communication. Bricks.co avait ainsi été rappelé à l’ordre par l’AMF en septembre 2022 dans le cadre d’une levée de fonds.

Trois mois plus tard, le gendarme financier haussait à nouveau le ton, mais cette fois contre tout le marché. Son avertissement au public sur les pratiques de certains acteurs n’a pas totalement sonné le glas du modèle RBF, mais plusieurs acteurs ont changé leur fusil d’épaule pour se diriger vers des solutions alternatives. La majorité a opté pour suivre la règlementation applicable à l’offre publique de titres financiers (OPTF) par émission d’obligations. D’autres, comme Bricks.co, ont préféré le modèle du financement participatif.

Le financement se fait toujours par émission d’obligations (d’une durée de 5 à 10 ans) et la stratégie d’investissement reste la même : la plateforme acquiert et loue des actifs immobiliers, et reverse une partie des loyers et de l’éventuelle plus-value de cession à ses investisseurs.

A lire aussi:

Ce qui change

Dans le détail, certains points évoluent tout de même. Pour mener chacune de leurs opérations, les plateformes de crowdfunding créent habituellement des sociétés intermédiaires dédiées, des special purposes véhicules (SPV), regroupant investisseurs et porteur de projets. Le PSFP impose aux plateformes d’être uniquement des intermédiaires entre ces parties prenantes et de n’avoir aucun intérêt capitalistique dans les opérations. «Ce sont donc les porteurs de projets qui seront au capital des SPV et Bricks en assurera la présidence car nous avons l’obligation de représenter la masse obligataire et de défendre les intérêts des obligataires», précise Cédric O’Neill.

Autre changement : les coupons reversés seront à taux fixes et non variables. «Le risque locatif est à présent porté par le porteur de projets et non plus par l’investisseur», souligne le patron de Bricks.co. Cela veut aussi dire que les marchands de biens et promoteurs devront dégager une marge de sécurité pour se prémunir contre les risques locatifs…Et, donc reverser un peu moins aux investisseurs.

A lire aussi:

Un détail qui a son importance : Brick.co communiquera uniquement sur les taux d’intérêt fixes et n’intégrera plus la plus-value potentielle de cession des actifs dans ses communications commerciales comme elle le faisait jusqu’à présent. Une pratique partagée par d’autres acteurs, mais qui divisait l’écosystème du RBF.

Les opérations en cours entrent en gestion extinctive. «L’AMF ne nous oblige pas à vendre nos actifs. Nous ne comptons donc pas nous précipiter et céder notre parc au fil de la fin des contrats, voire avant au cas par cas, et rembourser les investisseurs», détaille Cédric O’Neill.

Armé de son agrément européen, le patron confie avoir déjà des vues en dehors de l’Hexagone, notamment en Allemagne «pour aller chercher de nouveaux investisseurs».