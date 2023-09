Crédit immobilier : la France limite la casse par rapport à ses voisins

Le verre à moitié plein, ou à moitié vide.

Dans sa dernière note sur le crédit à l’habitat, la Banque de France fait le même constat que le reste de l’industrie : la production est en déclin constant depuis plusieurs mois. En juillet, elle s’établissait à 10,1 milliards d’euros (+2,7% par rapport à juin) en données corrigées des variations saisonnières. Le mois d’avant, la croissance était encore de 3,3% et même de 3,7% en mai.

Pour bien saisir toute l’ampleur de la baisse, il faut prendre du recul…Et changer de source. L’Observatoire Crédit Logement / CSA dresse un bilan alarmant de la production de crédit immobilier depuis le début de l’année. Entre mai et juillet, elle se serait même effondrée de 51,5% par rapport à la même période l’année dernière.

Les raisons avancées par les banques sont connues : malgré la mensualisation du taux d’usure depuis février dernier et jusqu’à janvier prochain, elles n’auraient toujours pas réussi à retrouver des marges suffisamment intéressantes sur le crédit immobilier pour rouvrir les vannes. Le ralentissement se perçoit aussi sur les montants des nouveaux crédits. Deux périodes se dégagent : entre mars et mai, ils oscillaient entre 14 et 14,4 milliards d’euros. En juin et juillet, ils étaient en recul à respectivement 12,9 et 12 milliards d’euros.

Dans l’objectif de mettre ces chiffres de mauvais augure en perspective, la Banque de France prend le soin, depuis quelques mois, de les comparer à ceux des voisins européens. Comparé à l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et même l’ensemble de la zone Euro, la France ne s’en sort pas si mal.

Alors qu’en France, l’encours des nouveaux crédits a augmenté de 2,9% sur un an glissant à fin juillet, les autres pays s’en sortent moins bien : +2,4% pour les Allemands, +1,1% pour les Italiens et surtout -3,1% pour les Espagnols. La moyenne de la zone euro est elle de seulement +0,8%.

La même dynamique s’observe pour la production de crédits. La France accuse un repli bien moindre que l’Allemagne, alors que les deux pays avaient des niveaux comparables en 2021.