Capimmo supprime ses frais d’entrée pour relancer la collecte

Relancer la collecte en pleine hémorragie, c’est en somme la stratégie de Primonial REIM pour redonner du souffle à Capimmo, alors que sa société civile immobilière (SCI) fait toujours face à des demandes de retraits massives.

La semaine dernière, le président du directoire de la société de gestion, Grégory Frapet, a annoncé à ses partenaires distributeurs CGP, lors d’un webinaire, s’être mis d’accord avec ses assureurs pour supprimer la commission de souscription de 2% acquise au fonds. Une information précisée par Stéphane Vidal, le président du groupe Primonial, à l’occasion d’un déjeuner privé à Patrimonia avec ses partenaires distributeurs.

Contacté sur place, la société n’a pas souhaité répondre aux questions de la rédaction. Tout juste la direction de la communication a-t-elle confirmé que la mesure devait être en place jusqu’à fin 2024.

Toucher le fond pour mieux rebondir

Dans le cadre de ce déjeuner privé, Stéphane Vidal a tenu à rassurer ses partenaires CGP sur les déboires de Capimmo.

Comme le révélait l’Agefi début septembre, la SCI fait face à l’hémorragie de ses investisseurs. Alors que sa dynamique de collecte était encore positive en début d’année, elle a brutalement basculé dans le négatif en mars, «au moment de l’intégration des baisses de valeur du patrimoine de fin 2022», a expliqué Grégory Frapet à ses distributeurs. Il ajoute également que les épargnants ont pu vouloir anticiper les annonces de baisses de valeur des gérants de SCPI et chercher à sortir de la SCI par peur de contagion. Dès lors, les demandes de retraits se sont élevées à 20 millions d’euros par semaine. En faisant la moyenne sur l’ensemble de l‘année, les équipes se sont rendues compte qu’elles pourraient atteindre le milliard d’euros sur l’exercice 2023. Pire : l’hémorragie s’est encore accélérée à l’été, avec 50 à 60 millions d’euros de demandes de sorties par semaine. Des niveaux «extrêmement significatifs», a reconnu Grégory Frapet.

Un plan d’arbitrage a donc été mis en place par Primonial REIM au mois d’août pour gérer l’exode des investisseurs et continuer de garantir la liquidité à leurs partenaires assureurs (qui eux-mêmes la garantisse aux clients finaux dans le cadre de leurs contrats d’assurance vie, unique canal de distribution de Capimmo). Mais en vendant ses «bijoux de famille» pour permettre aux épargnants de récupérer leurs mises, la SCI a fait fondre sa capitalisation : 7,35 milliards d’euros fin mars, 7,08 milliards fin juin, 6,6 milliards d’euros début septembre et 5,96 milliards fin septembre (source : Primonial REIM). Sa performance s’en est trouvée affectée et sa valeur liquidative est passée de -2,40% à -11,83% le 22 septembre dernier.

Lors de son webinaire, Grégory Frapet est revenu sur cette baisse qui a inquiété le marché. Elle intègrerait les décotes anticipées par les gérants sur les actifs qui doivent être cédés. Or, les ventes étant très faibles en ce moment, la fixation des prix est compliquée selon lui. Les décotes pourraient donc être plus faibles qu’anticipées. Il estime en tous les cas que leur stratégie a permis à Capimmo d’atteindre un point bas. Les scénarios modélisés font ressortir une performance positive sur les 12 prochains mois, comprise entre 5% et 12%.