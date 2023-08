Bras de fer entre l’UFC Que Choisir et les courtiers autour de la rémunération du mandat de conseil

Le torchon brûle entre le représentant des consommateurs et les courtiers en crédit. L’UFC Que Choisir a dénoncé mercredi 23 août 2023 «les frais abusifs » appliqués par les intermédiaires, sans que les clients ne soient correctement informés en amont. L’association se réfère essentiellement à la situation où des honoraires sont facturés en cas de refus de rejet du crédit.

En théorie, et au terme de l’article L322-2 du Code de la consommation, « aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent ». Dit autrement, les frais de courtage en crédit immobilier ne sont dus qu’après le déblocage des fonds. En cas de rejet du crédit immobilier, le mandat de courtage ne sera donc pas rémunéré.



Imbroglio

Il reste que la législation européenne (art. 22 de la Directive 2014/17 UE du 4 février 2014) a ouvert la porte à une rémunération distincte à la mise en relation avec un établissement bancaire, au titre d’un mandat de conseil. Le mandat de conseil consiste en la fourniture au client de recommandations personnalisées en ce qui concerne une ou plusieurs opérations relatives à des contrats de crédit immobilier. Il reste que cette rémunération est conditionnée au fait que le courtier soit indépendant (qu’il ne soit pas rémunéré en amont par un groupe bancaire), et qu’il annonce explicitement au consommateur qu’il sera rémunéré, même en cas de rejet de son dossier de crédit.

A en croire UFC Que Choisir, ces conditions ne seraient pas toujours respectées ces dernières semaines. Se fondant sur des réclamations de clients, l’association épingle ainsi des courtiers en crédit, dont certains font partie du réseau MeilleurTaux, pour non-respect de ces obligations. « Les dossiers d’emprunteurs qui nous ont été adressés révèlent une méthode de facturation peu transparente… Les échanges d’e-mails entre un courtier et un client que nous avons consultés montrent que seule la signature d’un mandat de recherche est évoquée. Jamais celle d’un mandat de conseil… De fait, le consommateur n’est pas toujours informé de l’existence de cette seconde prestation, et encore moins qu’il sera contraint de la payer, qu’il obtienne son prêt ou non ".

Passe d’armes

En filigrane, UFC Que Choisir accuse ces courtiers de chercher à travers ces moyens de pallier leur manque à gagner, conséquent à la chute des emprunts immobiliers. Un argument fortement contesté par Berengère Dubus, secrétaire générale fr L’Union des intermédiaires en crédit, qui a affirmé sur Linkedin que « le mandat de conseil n’a pas vocation à pallier un manque à gagner (pour les intermédiaires), mais constitue une prestation différenciée à part entière ».