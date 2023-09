Placement-direct.fr s’allie à Mirova et UMR pour lancer un PER

Placement-direct.fr a annoncé le lancement d’un contrat d’épargne retraite assuré par UMR et dont la gestion est confiée à Mirova. Tourné vers l’investissement à impact, ce nouveau plan d’épargne retraite (PER) proposera un fonds en euros et un panel d’unités de compte labelisées Investissement Socialement Responsable (ISR) ou classés Article 9. A travers ce PER, les épargnants auront également accès à six fonds immobiliers (SCPI, OPCI).

Concernant la tarification du produit, le courtier en ligne n’appliquera aucun frais sur les versements, sur les arbitrages, sur arrérages de rente, ni de frais de transfert. En contrepartie, les frais annuels de gestion sur le fonds en euros s’élèveront à 0,6% et les frais annuels de gestions sur les unités de compte à 0,5%, quel que soit le mode de gestion retenu.

À travers un parcours de souscription entièrement digitalisé, l’épargnant a aussi la possibilité de combiner plusieurs modes de gestion au sein d’un même contrat. Par exemple, la gestion libre peut être cumulée avec un profil de gestion pilotée ou à horizon.