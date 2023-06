«Nous souhaitons retrouver une cohérence dans les critères ESG»

Président de « Chloé » pour Choosing Hope and LOw carbon Economy, Eric Blain y a ajouté « in the sky » car il est indispensable selon lui de hiérarchiser les critères ESG qui s’appliquent aux entreprises. Ce faisant, l’environnement occupe une place prépondérante mais la société de conseil en investissements financiers se garde bien d’exclure des pans entiers de l’économie. En pratique, forte de ses principes, elle a crée plusieurs portefeuilles en «titre vifs» en fonction des montants investis. Une levée de fonds est prévue en septembre et d’autres évolutions pourraient suivre avec les CGP et les family office en ligne de mire….