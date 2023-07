Les Français souhaitent être davantage informés sur les placements verts

Investir responsable oui, mais être accompagnés, c’est encore mieux. Dans sa dernière étude conduite par Opinion Way, l’Autorité des marchés financiers (AMF) souligne l’appétence des Français pour l’investissement socialement responsable (ISR), mais également leur besoin d’être mieux conseillés.

64% des Français veulent être mieux conseillés

Guidés par leur intérêt grandissant pour les placements durables, les Français souhaiteraient être mieux informés sur ces possibilités par leurs conseillers bancaire ou financier. 64% d’entre eux voudraient qu’ils leur demandent s’ils souhaitent réaliser des placements «responsables» ou «durables». Cette aspiration est en adéquation avec la loi, puisque depuis le 1er janvier dernier, les conseillers en investissement ont l’obligation d’interroger leurs clients sur leurs préférences de durabilité.

Pourtant, seuls 10% des répondants disent avoir été questionnés sur ce point par un intermédiaire. Les réponses fournies ont toutefois été satisfaisantes, «notamment celles sur les raisons de ces questions (88%) ou les risques, les performances et sur les frais des placements responsables (87%)», indique l’AMF.

La prise en compte de ces critères de durabilité reste, cependant, un marqueur de génération. 42% des moins de 35 ans ont une image positive de ce type de placements contre seulement 24% des plus de 65 ans. La différence est également notable en ce qui concerne la volonté d’y placer leur épargne à court ou moyen terme : 44% pour les moins de 35 ans et 15% pour les plus de 65 ans. La méfiance de certains peut s’expliquer par les doutes qui demeurent sur la réelle durabilité des fonds dits «responsables» : 58% des sondés estiment que ces produits ne sont jamais totalement responsables et 69% que la prise en compte des critères environnementaux et sociaux est avant tout un argument de communication.

De plus, l’appétit des investisseurs pour les placements durables ne cesse de croitre d’année en année. Près d’un Français sur cinq déclare posséder un placement «en lien avec le développement durable». Ce taux passe à 13% hors livret de développement durable. Plus d’un quart des détenteurs des fonds responsables (8% des sondés) les ont acquis entre 2022 et 2023 dénotant une accélération récente de cet intérêt. Les Français sont aujourd’hui deux tiers à accorder de l’importance aux enjeux de développement durable dans leur choix d’épargne. 75% considèrent même l’impact de leur placement sur l’environnement comme un sujet important. Signe de ce changement, la notoriété de ce type d’investissement s’est améliorée. 57% des sondés sont aujourd’hui capables de définir ce que sont les placements durables contre 52, il y a deux ans.

La documentation extra-financière jugée trop « complexe »

Le gendarme financier s’est aussi intéressé à la compréhension des informations extra-financières par les épargnants. Elle les a interrogés sur les annexes aux prospectus des fonds classés articles 8 et 9 de la réglementation européenne sur la durabilité. Si de prime abord les documents leur ont paru complets, les investisseurs ont très vite jugé «jargonneux» en raison de la «complexité» des termes techniques employés et «d’un manque de vulgarisation». L’AMF relève notamment trois expressions problématiques : «système de classification», «taxonomie» et «pratiques de bonne gouvernance».