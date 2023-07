Les épargnants les plus aisés affichent des objectifs qui se démarquent du grand public

Une même perception mais pas les mêmes comportements... C’est en substance ce qu’il ressort de la huitième édition de l’observatoire de la banque privée de SwissLife. Les résultats du sondage montrent en effet que si la conjoncture incite les épargnants à la prudence cette dernière a des conséquences différentes sur l’optimisme et les comportements des épargnants les plus aisés et du grand public. En effet, tous partagent les mêmes préoccupations par rapport à l’actualité. Les Français les plus aisés et le grand public sont respectivement 72 et 65 % à avoir pris en compte l’inflation dans leur comportement et 73 et 59 % à avoir été influencés par la hausse des taux.

Cette prudence engendre, toutefois, des critères différents dans le choix de placement des épargnants. Les plus aisés sont 59 % à privilégier la performance du placement et son couple rendement/risque contre 32 et 26 % pour le grand public. Les deux groupes gardent, cependant, une tendance commune pour les placements à faible risque de perte (respectivement 56 et 53 %).

Ces différences pourraient s’expliquer par l’optimisme des Français aisés. De l’avenir des grandes entreprises internationales à celui de l’économie française en passant par leur avenir personnel et familial et de l’entreprise dans laquelle ils travaillent, les épargnants les plus aisés ont entre 15 et 20 points d’optimisme supplémentaire que le grand public. Le président du directoire de Swiss Life Banque Privée, Hervé Mercier Ythier, confirme constater cet optimisme des Français les plus aisés et des chefs d’entreprise dans son activité.

Les Français les plus aisés se distinguent également du grand public dans leur volonté d’accroître leur épargne. 54 % d’entre eux souhaitent accroître ou réallouer leur épargne contre 44 % qui ne cherchent qu’à la stabiliser. À l’inverse seuls 29 % des répondants du grand public veulent accroitre ou réallouer leur épargne alors qu’ils sont 56 % à souhaiter la stabiliser.

Enfin, ces deux groupes d’épargnants ont en commun une volonté de voir leur placement avoir du sens. Ils souhaitent avoir que leurs placements aient davantage un impact réel sur l’économie (61 % des Français aisés et 42 % du grand public). Ils sont également très sensibles à la dimension environnementale de leurs investissements (58 et 49 %) et aux dimensions socialement responsables qu’ils peuvent prendre (53 et 41 %).