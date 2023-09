Le plan d’épargne climat pour les jeunes a un air de déjà-vu

Du nouveau pour l’épargne des jeunes. Le gouvernement compte créer un «plan épargne climat» destiné aux moins de 18 ans et dont la collecte contribuera à la transition énergétique. Distribué par les banques et les assurances, l’épargne des mineurs sera bloquée, sauf accident de la vie, jusqu’à leur majorité et ne pourra dépasser un plafond de 23.000 euros.

Bruno Le Maire, qui présentait son projet de loi «Industrie verte» ce mardi 16 mai, espère ainsi diriger cette épargne privée vers des investissements de long terme, notamment dans les énergies renouvelables, la décarbonation de l’industrie et les compagnies à l’initiative d’innovations responsables. «C’est un nouveau véhicule dans le paysage de l’épargne français qui n’en manquait pas, explique Philippe Crevel, président du Cercle de l’Epargne. Le gouvernement a voulu créer un nouveau produit d’épargne, dans une période où le coût de l’épargne réglementée est suffisamment dissuasif pour les banques».

Simple référence ou comparaison volontaire, le ministre de l’Economie et des Finances n’a pas manqué de promouvoir le dernier arrivé. Il s’est attelé à le comparer au Livret A, dont la rémunération atteint aujourd’hui 3%. Pour le ministre, l’épargne déposée sur un plan d’épargne climat sera plus rémunératrice que celle versée sur un Livret A. «En plus de la rémunération, la sécurité de ce nouveau support, mais surtout la fiscalité, est comparable à celle du Livret A. Aucun autre produit financier n’a de conditions fiscales plus favorables. Zéro impôt, zéro charge», a commenté le locataire de Bercy.

Dans la foulée, le gouvernement a annoncé s’attendre à une collecte d’un milliard d’euros par an. Un objectif bien en dessous de celle qu’affiche le Livret A, qui a dépassé 20 milliards d’euros rien que la première partie de l’année 2023 et qui, surtout, offre l’avantage d’une épargne liquide en permanence. Bien inférieur aussi aux financements requis pour financer la transition écologique. «Si la collecte est amenée à être aussi faible, je ne suis pas certain de l’engouement des assureurs et des banquiers pour mettre en place ce nouveau produit», commente Philippe Crevel.

, Un instrument de plus parmi beaucoup d’autres

Au bout du compte, le plan d’épargne présente peu de nouveautés. Avant le lancement de ce nouveau produit d’épargne, le financement de projet responsable était d’ores et déjà accessible via la souscription de Livret de développement durable et solidaire – depuis plusieurs années. Ce dernier enregistre une collecte de près de 5,65 milliards d’euros en 2023. Les projets durables sont d’autant plus mis en avant depuis que les intermédiaires financiers sont tenus de proposer à leurs clients des alternatives d’investissement fléchées vers le développement durable lors de leurs entretiens avec leurs clients.

Pour ce qui est des supports dédiés aux jeunes novices, le Livret jeune, déjà présent sur le marché, ciblait jusqu’ici les épargnants âgés de 12 à 25 ans. Malgré un plafond à 1.600 euros, vite atteint, ce produit «n’a pas fonctionné», selon Philippe Crevel. Selon les chiffres de la Banque de France, ses encours ne cessent de baisser depuis 2008 et n’atteignent aujourd’hui qu’un peu plus de 4,7 milliards d’euros.

A contrario, ce livret vert va pouvoir bénéficier de la volonté de la jeune génération à s’engager en faveur de la transition écologique. Un arbitrage et une affectation qui devraient être contrôlés par la Caisse des dépôts, selon Bercy.