Malgré un budget en suspens, la demande primaire d’OAT se redresse
Les investisseurs sont venus plus nombreux que lors de la crise gouvernementale de la rentrée, et n’ont pas particulièrement mis de pression sur les taux.
Un évènement L’AGEFI
RECOUVREMENT & TECH, LE NOUVEAU DUO GAGNANT ?
18 septembre 2025 à 6:00 PM S’inscrire
Plus d'articles du même thème
-
La Banque de France ajuste ses prévisions à la baisseL'institution évoque un contexte national incertain et des hypothèses plus défavorables qu’auparavant concernant l’environnement international.
-
Fitch abaisse la note de la FranceL’agence de notation américaine a abaissé la note de la France au niveau A+. Les marchés anticipaient largement cette décision. Le taux des emprunts d’État français ne devrait pas réagir.
-
Sébastien Lecornu commence son chemin de croix budgétaire avec Fitch RatingsLa plus petite des trois grandes agences de notation de crédit ouvre, ce vendredi, la séquence automnale des révisions du profil de risque de la France.
Sujets d'actualitéTous les sujets
ETF à la Une
BlackRock lance le premier ETF adossé à la méthodologie MSCI World sur la neutralité géographique et sectorielle
Premier fonds listé à commercialiser cette méthodologie MSCI World, l'ETF iShares MSCI World Sector & Country Neutral Equal Weight Ucits vise, selon la société de gestion, un meilleur accès aux entreprises potentiellement sous-évaluées.
Les plus lus
- Le patron de la Société Générale prend la menace Revolut au sérieux
- L’AMF sanctionne Altaroc et ses deux dirigeants à hauteur de 1,3 million d’euros
- Le Crédit Agricole revendique une place dans l’accès aux soins et les services aux plus âgés
- BNP Paribas confirme ses objectifs 2025 et dévoile des ambitions pour 2028
- Fitch abaisse la note de la France
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Noeud coulant
Sébastien Lecornu : la voie étroiteAprès la mobilisation en demi-teinte de jeudi, le Premier ministre va poursuivre dans le secret ses consultations pour former une coalition. Les oppositions lui demandent de dévoiler son jeu. Il reste encore à couvert
-
Editorial
Une France de non-grévistesN’en déplaise aux syndicats et à la gauche, la journée « noire » du 18 septembre et son million de manifestants annoncé était plus près de l’échec que du triomphe
-
A Paris, dans le cortège intersyndical, le slogan « taxer les riches » a écrasé tous les autresL'intersyndicale, qui avait appelé à défiler dans la rue pour la première fois depuis 2023 et la contestation contre la réforme des retraites, a réuni moins de manifestants qu'espéré