La robotique industrielle dopée à l’IA fait saliver les investisseurs
La start-up en robotique Figure AI a bouclé un tour de série C historique d’un milliard de dollars. Une nouvelle génération de robots propulsés par l’intelligence artificielle séduit les investisseurs. Des start-up produisent désormais des modèles personnalisables qui permettent de doter les robots humanoïdes de « cerveaux » dopés à l’IA.
