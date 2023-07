La multiplication des réglementations complique le conseil en investissement responsable

Les réglementations sur l’investissement responsable peinent à donner une direction commune aux conseillers et investisseurs. Pour la première fois, en 2022, elles sont mentionnées comme «une difficulté» par les conseillers en investissement responsable, indique le traditionnel baromètre de CPR AM. Ils sont plus d’un quart à reprocher le manque de clarté parmi les différentes directives qu’ils reçoivent, contre à peine 3% un an auparavant. «La réglementation est croissante et rend l’investissement plus difficile. Bien que l’étude montre qu’elle est de plus en plus acceptée par les conseillers», explique Vanessa Cottet, chief responsible officer chez CPR AM. La comparaison des fonds en est d’autant plus difficile pour 26% d’entre eux.

Une majorité (71%) se tourne désormais vers le règlement européen sur la publication d’informations extra-financières dans le secteur financier (Sustainable Finance Disclosure Regulation ou SFDR) qu’ils considèrent «comme un standard de choix», indique CPR AM dans son rapport. Ce niveau de confiance est d’autant plus élevé chez les banquiers privés (96%) et les conseillers en gestion de patrimoine (85%). Ces deux classes professionnelles s’appuient également sur les labels, contrairement aux investisseurs pour qui la confiance aux placements labellisés reste encore mitigée.

Pour soutenir les conseillers dans leur mission, le suivi de la performance ESG moyenne est nettement privilégié – ces derniers demandent par ailleurs des rapports annuels d’impact plutôt que des reportings extra financiers mensuels, souligne le rapport. À ce sujet, «la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), qui devrait entrer en vigueur en 2025, vise à rendre les entreprises plus responsables en les obligeant à publier des informations sur comment elles gèrent leur impact environnemental et sociétal à l’instar de leurs chiffres financiers. Elle contribuera grandement à accroitre les comparabilités des données d’une entreprise à l’autre permettant aux gérants de portefeuilles de faire des analyses plus complètes», commente Arnaud Faller, directeur des investissements chez CPR AM.

L’investissement responsable creuse son trou

Pour autant, l’investissement responsable trouve sa place au sein des portefeuilles. Entre 2019 et 2022, le taux de détention est passé de 21% à 36%, selon le baromètre de CPR AM. Parmi les répondants, 74 % considèrent que ce type de placement «est primordial afin d’orienter les financements vers une économie plus durable».

En revanche, «l’un des enseignements principaux de cette édition réside dans le manque de clarté sur l’impact réel des investissements et l’accès à l’information évoqué par les épargnants comme par les conseillers, et qui perdure malgré tous les efforts de pédagogie réalisés durant les dernières années», explique Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR AM.

En effet, l’investissement responsable souffre d’une certaine réticence de la part des épargnants. En 2022, il essuie un léger repli des intentions d’investissement. Si 43% des épargnants se disent aujourd’hui prêts à investir une part de leur épargne sur du responsable, ce chiffre était de 49% un an auparavant. «Face à une réglementation grandissante, la pédagogie effectuée auprès des conseillers ou des épargnants doit être encore plus forte de la part des gestionnaires de fonds», insiste Vanessa Cottet.

Du côté des épargnants, la demande de preuves de l’impact réel des produits proposés est encore très prégnante – 25% d’entre eux considèrent cela comme un frein majeur à leurs investissements. Toutefois, le manque de connaissance et de transparence sont aussi des raisons pour lesquelles leurs intentions sont en reculs.

Les mêmes freins peuvent être relevés du côté des conseillers. En revanche, ils sont plus de trois sur quatre à affirmer qu’ils maîtrisent les principaux concepts de l’investissement responsable. Globalement, ils sont de plus en plus sereins pour évoquer le sujet avec leurs clients. «Pour autant, on constate une baisse générale de l’accès à l’information, et une dichotomie importante selon le type de conseillers pour pouvoir effectuer une sélection de produits et réaliser des reportings réguliers», alerte CPR AM.