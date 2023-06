Eres lance un FCPE largement ouvert au private equity

Le spécialiste de la gestion privée Eres gestion annonce le lancement d’Eres Private Solutions, un FCPE multi-entreprises dédié au Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO), offrant une exposition jusqu’à 50% sur l’univers du private equity. Il peut s’agir d’actions ou des produits de taux dans des entreprises non cotées, au travers d’investissements au sein d’OPC (OPCVM et FIA). Quant au solde, il est investi dans les entreprises cotées de petites et moyennes capitalisations.

, La stratégie non cotée s’appuiera sur les FCPR EPVE3 et Apeo gérés respectivement par Eurazeo et Apax by Seven2. Les deux FCPR offrent une exposition à une large palette d’investissements dans le non coté, de stratégies allant des dettes privées au co-investissement en fonds propres, en passant par le secondaire et la transmission de capital, précise un communiqué.