L’épargne réglementée bat des records de collecte

La tendance se confirme : les Français gonflent à nouveau leurs bas de laine. Alors que le taux d’épargne des ménages refluait depuis début 2021, il est reparti à la hausse l’année dernière. C’est ce que relève le rapport de la Banque de France sur l’épargne réglementée, présenté ce mardi 18 juillet.

Livret A, Livret de développement durable et solidaire (LDDS), Livret d’épargne populaire (LEP), ou Plan d’épargne logement (PEL)…Les différents produits ont collecté 40,4 milliards d’euros nets en 2022, portant leurs encours cumulés à 874,1 milliards d’euros. Pour comparaison, la collecte de 2021 atteignait seulement 20 milliards d’euros.

Epargne de précaution

Cette hausse s’explique par le contexte économique : «En période d’inflation, les ménages doivent choisir entre piocher dans leur épargne pour protéger leur consommation ou épargner davantage par précaution», a relevé le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau lors d’une conférence de presse. «La remontée des taux des livrets explique aussi la très bonne tenue de l’épargne réglementé», a-t-il complété. Il est ainsi revenu sur sa recommandation de ne pas augmenter le taux du Livret A et de le maintenir à 3% jusqu’en janvier 2025, respectée par le ministère de l’Economie. «L’épargne réglementée a deux objectifs qui semblent contradictoires : rémunérer les épargnants et financer l’économie, a-t-il tenu à rappeler. Augmenter le taux du livret A d’un point se serait traduit par 32.000 logements sociaux en moins, soit 1/3 de la production annuelle.»

A lui seul, le Livret A, qui a connu un début d’année 2023 record avant de voir sa collecte ralentir, a collecté 29 milliards d’euros, pour des encours de 375 milliards d’euros.

A lire aussi:

L’assurance vie en recul dans le patrimoine financier des Français

Le taux d’épargne des ménages s’élève à présent à 17,4% au premier trimestre 2023, dont 6,4% pour le taux d’épargne financière. La structure du patrimoine financier des Français connait justement des évolutions.

Entre 2010 et 2022, la part de l’assurance vie est passée de 38% à 33%, avec une baisse de 3 points pour le fonds euros (de 32% et 25%), au profit des unités de compte (6% à 8%). Les dépôts bancaires sont également à la hausse (31% en 2010 contre 35% en 2022), ainsi que les actions et assimilés (22% contre 26%).

A lire aussi:

Plein feu sur le LEP

La présentation du rapport était l’occasion pour François Villeroy de Galhau d’insister sur «la percée historique» du Livret d’épargne populaire l’année dernière : 1,4 million d’ouvertures nettes, 8,3 millions de livrets détenus et 47,9 milliards d’euros d’encours. Une véritable «sucess story» pour le gouverneur de la Banque de France. «Le LEP est un instrument de très grande qualité, mais insuffisamment développé. Nous sommes en train de changer ça : nous visons 12,5 millions de livrets d’ici à un an, soit un taux de détention supérieur à 66%», a annoncé François Villeroy de Gallhau. A date, 52% des 18,6 millions de Français éligibles détiennent un LEP, avec notamment une surreprésentation des jeunes et des retraités.

C’est pour accentuer cette dynamique que le gouverneur a usé de son pouvoir de dérogation pour proposer un taux d’intérêt du livret d’épargne populaire quasi stable le 1er août prochain. De 6,1% actuellement, il reculera à seulement 6%, au lieu des 5,6% induits automatiquement par sa méthode de calcul. Il a également insisté auprès des banques sur le «sérieux» de son objectif et de sa «vigilance» sur leur volontarisme pour l’atteindre.

L’ambition ne semble pas totalement démesurée : sur les cinq premiers mois de 2023, le nombre d’ouvertures net de LEP atteint déjà 1,4 million, «ce qui laisse présager que le cap des 2 millions en net devrait être franchi» cette année, avance la Banque de France.