La remontée des taux obligataires donne un coup de fouet aux fonds en euros

Après avoir connu une période de taux bas et la montée en puissance des unités de compte, les assureurs reviennent sur leurs dires concernant le fonds en euros. «La tendance s’inverse. On veut faciliter l’accès aux fonds en euros alors que les acteurs étaient prudents en période de taux bas. C’est une décision qui est saine pour le marché et les épargnants», décrypte Guillaume Rosenwald, directeur épargne retraire du groupe MACSF.

Après plusieurs années à promouvoir la diversification via les unités de compte, certains acteurs changent de discours. «C’est très compliqué de renverser la tendance en si peu de temps. Le rendement des fonds en euros va remonter, oui. Mais il faut s’attendre à ce que ça soit très lent», affirme Cyrille Chartier-Kastler, président de Facts & Figures.

Méthodes personnalisées

Avec des besoins de liquidités importants, et afin de saisir les opportunités des marchés obligataires, les assureurs n’hésitent pas à mettre en place des avantages sur les nouveaux versements. Pour ce faire, à chacun sa méthode. D’un côté, ceux qui agissent sur le rendement, de l’autre, sur les frais. Alors que la Carac propose un taux garanti de rendement sur l’année à 3%, la MACSF a opté pour un taux de frais sur nouveaux versements nul. «Le groupe mutualiste était l’un des seuls acteurs du marché avec Mutavie, la filiale de la Macif à toujours promouvoir le fonds en euros lorsque les taux étaient bas», commente le fondateur de Facts&Figures.

Les distributeurs s’affairent également à la tâche. A titre d’exemple, Placement-direct.fr, courtier d’assurance vie en ligne et filiale du groupe Swiss Life, s’engage à faire profiter les épargnants d’un «bonus de rendement de 1,4%» sur tous les versements effectués sur le fonds en euros avant le 30 juin prochain.

Toujours dans une optique de mutualisation, les assureurs-vie inversent leur manière de procéder. « Auparavant, les nouveaux épargnants qui se positionnaient sur le fonds en euros bénéficiaient tout de suite du rendement des supports achetés précédemment grâce aux placements des anciens investisseurs, aujourd’hui, c’est l’inverse. Les assureurs alimentent de nouvelles poches d’obligations, plus rentables, grâce aux nouveaux flux d’épargne qui arrivent des nouveaux épargnants et en font profiter les anciens», ajoute le directeur épargne retraire du groupe MACSF. Le groupe mutualiste comptabilise, sur les cinq premiers mois de l’année 2023, une collecte nette de 300 millions d’euros, «alors que ce n’est normalement pas la période la plus propice de l’année».

Au-delà du besoin de liquidité, les assureurs font également face à un taux d’inflation élevé. Bien que les performances du fonds en euros poursuivent une tendance haussière, elles peinent encore à égaler le niveau d’inflation. Les rendements se sont situés en moyenne entre 1,60% et 2,30% en 2022, contre une moyenne de 1,30% en 2021, alors que l’inflation, elle, n’est pas passée en dessous de 5% depuis le début de l’année 2023.

Une concurrence accrue

Pour autant, le fonds en euros affiche une décollecte nette de plus de neuf milliards d’euros depuis le début de l’année, selon les chiffres de France Assureurs. La comparaison avec la collecte du livret A sur cette même période - peu appréciée par les professionnels du secteur - force à constater l'écart de prestations reçues. Depuis que sa rémunération est passée à 3% en février dernier, le livret rouge a enregistré une collecte de 22,04 milliards d’euros, un niveau nettement supérieur aux années précédentes.