La collecte de l’assurance vie fléchit au mois de mai

L’assurance vie accuse le coup. Au mois de mai, le support d’épargne affiche une collecte nette négative de -1,6 milliard d’euros. Selon Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs, le fléchissement s’explique par «un calendrier atypique cette année avec quatre week-ends prolongés».

La collecte de l’assurance vie n’était pas tombée en terrain négatif depuis octobre dernier (-0,2 milliard d’euros) . Par ailleurs, des résultats similaires avaient été enregistrés en pleine crise sanitaire, avec une décollecte proche de deux milliards d’euros en mars, avril et mai 2020.

Globalement, la décollecte s’explique par des retraits effectués sur le fonds en euros (-3,2 milliards d’euros) tandis que les unités de compte (UC) affichent une collecte nette positive à 1,7 milliard d’euros.

Dans le détail, sur le mois de mai, les assureurs enregistrent des cotisations en baisse de 1,5 milliard d’euros, soit -13% sur un an. «Cette baisse s’explique principalement par deux jours ouvrés de moins cette année au mois de mai pour les réseaux de distribution, soit un écart de 10 % par rapport à mai 2022», argumente le directeur général de France Assureurs. Les prestations versées sont, quant à elles, en progression de 1,8 milliard d’euros, à la fois sur les supports en euros (+1,3 milliard d’euros), mais aussi sur les supports en UC (+0,5 milliard d’euros).

Pour autant, la collecte nette reste positive sur l’ensemble de l’année 2023. Sur les cinq premiers mois, elle s’établit à 2,7 milliards d’euros. Les cotisations sont en hausse de 1,1 milliard d’euros par rapport à la même période en 2022, pour atteindre 65,6 milliards d’euros. Cette croissance est portée par les cotisations en euros (+3 %) tandis que celles en UC enregistrent une très légère baisse (−1 %). En parallèle, les prestations s’élèvent à 62,9 milliards d’euros fin mai, en hausse de 10,1 milliards d’euros par rapport à la même période de 2022. Enfin, l’encours de l’assurance vie atteint 1.883 milliards d’euros, en progression de 2% sur un an.

Le PER continue de progresser

Sur le mois de mai uniquement, la collecte nette s’élève à 484 millions d’euros, un résultat en progression de 25%, sur un an. France Assureurs enregistre 906 millions d’euros de versements sur le mois et près de 80.000 nouveaux bénéficiaires. Les transferts d’anciens contrats d’épargne retraite ont représenté 250 millions d’euros, pour 8.200 assurés. Le reste, soit 656 millions d’euros, représentent les cotisations versées des nouveaux bénéficiaires de PER.

À fin mai 2023, les PER comptabilisent 4,2 millions d’assurés pour un encours de 53,6 milliards d’euros constitué d’UC à hauteur de 46 %.

Depuis le début de l’année 2023, 438.700 épargnants ont ouvert un plan d’épargne retraite (PER). Ces derniers y ont versé près de 4,8 milliards d’euros. Au total, la collecte nette atteint 2,3 milliards d’euros.